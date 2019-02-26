Минский депутат предложила запретить в беларуских школах телефоны и разрешить смарт-часы

Напомним: недавно мы писали , как Игорь Карпенко, министр образования, сообщил, что в беларуских учебных заведениях хотят ввести ограничение на использование мобильных телефонов. Это связано с трагедией в Столбцах: Министерства образования тотально усиливает безопасность в школах. Сегодня стало известно, что о планируемом нововведении думают депутат, врач, ученик, директор гимназии и Солодуха, сообщает «Минск-Новости».



Мнение депутата



Оксана Нехайчик, депутат Палаты представителей Национального собрания от Шабанов, убеждена, что это правильное решение: ученики слишком много времени проводят, «уткнувшись в телефоны». Это оградит детей от чрезмерного посещения сети. По этому поводу Нехайчик предлагает альтернативу – смарт-часы. Осталось только проработать вопрос, в каких местах гаджеты будут храниться.



Мнение Солодухи

Александр Солодуха, беларуская легенда, считает, что уроки – это святое, им ничто не должно мешать. Только на переменах, с его слов, школьники могут позвонить кому-нибудь в Viber – например, родителям. Полностью исключить телефоны из жизни школьников не получится. «Единственное, что я бы посоветовал родителям учеников младших классов, — покупать детям самые обычные телефоны, а не супернавороченные», – декларирует Солодуха.



Мнение главврача



Юлия Готовко, главный врач 5-й городской детской поликлиники, говорит коротко: «Это правильно». Ее мнение совпадает с мнением Нехайчик: современные дети теряют непростительно много времени в своих гаджетах. «На уроках надо учиться, на переменах – общаться, двигаться, сделать ту же гимнастику для глаз. А не сидеть весь перерыв, сгорбившись над мобильным телефоном», – подытоживает она.



Мнение директора гимназии



Марина Ильина, директор гимназии № 10, напротив, акцентирует внимание на том, что запретительные практики, как правило, работают не так, как ожидается. Однако и она уверена, что регламент на телефоны ввести нужно. Это поможет детям проводить перемены с пользой: прыгать, бегать и танцевать. «В Минске есть ряд школ, которые уже ограничили использование планшетов, смартфонов: эти учреждения оборудованы индивидуальными ячейками, в которых ученики хранят личные вещи. Почему вовсе нельзя отказаться от гаджетов?», – вопрошает Ильина.



Мнение ученика

Для Романа Чечёткина норма – это когда телефон на парте, но в беззвучном режиме. Использовать его можно только в том случае, если учебное задание подразумевает выход в интернет. Он подчеркивает, что без телефона не получить доступ к электронному дневнику. Но для того, чтобы спасти детей, которые этим злоупотребляют, необходимо ввести систему особых правил.