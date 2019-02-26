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280 беларуских хомячков пытались нелегально попасть в Россию. Их депортировали

27.02.2019 18:07 — Разное | KYKY  
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Возможно, на концентрацию причудливости в последних событиях влияет приближающаяся весна, то есть «весеннее обострение». 280 беларуских хомячков и 30 кроликов задержали в Смоленской области за то, что у них не было документов, пишет пресс-служба регионального Россельхознадзора. Они не прошли ветеринарную проверку. 

Животные находились в автобусе, который ехал из Беларуси, в грузовом отсеке. Транспорт остановили сотрудники Пограничного УФСБ России по Смоленской области, кроликов и хомячков нашли они же. Животных сразу же передали специалистам Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. Проверка подтвердила: ни кролики, ни хомячки не прошли ветеринарную проверку и тем самым не подтвердили состояние своего клинического здоровья. А автобус и вовсе не был оборудован для их перевозки.

Так, хомячков и кроликов вернули обратно домой – в Беларусь.

 
 
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Возможно, на концентрацию причудливости в последних событиях влияет приближающаяся весна, то есть «весеннее обострение». 280 беларуских хомячков и 30 кроликов...
 
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