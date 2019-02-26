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280 беларуских хомячков пытались нелегально попасть в Россию. Их депортировали
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Возможно, на концентрацию причудливости в последних событиях влияет приближающаяся весна, то есть «весеннее обострение». 280 беларуских хомячков и 30 кроликов задержали в Смоленской области за то, что у них не было документов,
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Возможно, на концентрацию причудливости в последних событиях влияет приближающаяся весна, то есть «весеннее обострение». 280 беларуских хомячков и 30 кроликов...
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