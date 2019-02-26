В Толочинском районе столкнулись фура и трактор. Погиб тракторист

ДТП произошло около полудня 27 февраля на 538-м километре трассы М1 в Толочинском районе. Столкнулись фура и трактор, водитель последнего умер на месте аварии, сообщает ГАИ региона.



Фото: ГАИ

41-летний водитель тягача с полуприцепом Scania столкнулся с двигавшимся в попутном направлении трактором МТЗ-82 с прицепом.

56-летний водитель трактора от полученных травм умер на месте ДТП. Дальнобойщик не пострадал.

По предварительной информации, трактор ехал по полосе, отделяющей обочину с проезжей частью. Фура направлялась в Москву для разгрузки товара.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП.