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В Толочинском районе столкнулись фура и трактор. Погиб тракторист
ДТП произошло около полудня 27 февраля на 538-м километре трассы М1 в Толочинском районе. Столкнулись фура и трактор, водитель последнего умер на месте аварии,
41-летний водитель тягача с полуприцепом Scania столкнулся с двигавшимся в попутном направлении трактором МТЗ-82 с прицепом.
56-летний водитель трактора от полученных травм умер на месте ДТП. Дальнобойщик не пострадал.
По предварительной информации, трактор ехал по полосе, отделяющей обочину с проезжей частью. Фура направлялась в Москву для разгрузки товара.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП.
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Трактор ехал по полосе, отделяющей обочину с проезжей частью. Фура направлялась в Москву для разгрузки товара.
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