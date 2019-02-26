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Зимняя кульминация. Чем запомнился спортивный февраль нашим болельщикам?

27.02.2019 19:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Зимняя кульминация. Чем запомнился спортивный февраль нашим болельщикам?
Скардино и Домрачева официально попрощались с большим биатлоном. © / Фото из открытых источников

ПЕРЕД СВОИМИ ТРИБУНАМИ

Зимний сезон постепенно приближается к своему завершению. Февраль выдался богатым на события топ-уровня в традиционно вызывающих интерес у наших болельщиков биатлоне и фристайле. Тем более что достаточно крупные соревнования по этим видам спорта состоялись у нас в стране.

Зимняя кульминация. Чем запомнился спортивный февраль нашим болельщикам? Белорусы взяли «бронзу» в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

В «Раубичах» прошел чемпионат Европы по биатлону. Впервые за 15 лет Беларусь приняла соревнования такого уровня. Наши спортсмены выступили достаточно успешно, завоевав три медали. На счету олимпийской чемпионки Ирины Кривко «серебро» и «бронза», еще одна бронзовая награда – у эстафетной команды в составе Динары Алимбековой, Анны Сола, Романа Елетного и Сергея Бочарникова. Теперь сильнейшие белорусские атлеты отправятся в шведский Эстерсунд, где с 7 по 17 марта пройдет мировое первенство.

Европейский чемпионат предваряла уже ставшая традиционной Гонка легенд В ней принимают участие завершившие спортивную карьеру биатлонисты, которые на радость поклонникам вновь решили выйти на старт. Выиграли соревнования наши Надежда Скардино и Сергей Новиков, вторыми стали Дарья Домрачева и ее супруг Уле-Айнар Бьорндален. После этого старта самым титулованным белорусским биатлонисткам последнего десятилетия устроили торжественные проводы из большого спорта.

Спорткомплекс «Раубичи» принял и третий этап Кубка мира по фристайлу. Лучше других белорусских представителей выступил олимпийский чемпион Антон Кушнир, показавший второй результат в личных соревнованиях и вместе с Артемом Башлаковым ставший лучшим на первом в истории турнире по синхронным прыжкам.

С МЕДАЛЯМИ

Выдающегося результата на Чемпионате мира по фристайлу добилась 22-летняя Александра Романовская. В отсутствие олимпийских чемпионок Анны Гуськовой и Аллы Цупер молодая спортсменка сумела поддержать реноме белорусского фристайла и завоевала «золото» мирового первенства. К тому же Романовская стала победительницей этапа Кубка мира в Москве.

Зимняя кульминация. Чем запомнился спортивный февраль нашим болельщикам? Белоруска Александра Романовская стала чемпионкой мира по фристайлу

Главным зимним стартом февраля для наших молодых спортсменов стал Европейский юношеский олимпийский фестиваль, который состоялся в Боснии и Герцеговине. Наши спортсмены завоевали три медали, причем отнюдь не в биатлоне и фристайле. В копилке команды «бронза» фигуриста Евгения Пузанова, «серебро» хоккейной дружины, а также «бронза» Яны Домбровской в шорт-треке.

Успешно выступила на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Норвегии Марина Зуева. Наша спортсменка завоевала «бронзу» на дистанции 3000 м.

СНОВА В ПОЛУФИНАЛЕ

В немецком Брауншвейге состоялся четвертьфинальный поединок теннисного Кубка Федерации-2019 между женскими командами Германии и Беларуси. Наша сборная взяла реванш за прошлогоднее обидное домашнее поражение и уверенно вышла в полуфинал турнира, одержав победу с «сухим» счетом 4:0.

Зимняя кульминация. Чем запомнился спортивный февраль нашим болельщикам? Белорусские теннисистки одержали победу над немками в матче Кубка Федерации

За выход в финал соревнований наши девушки поспорят с командой Австралии, которая в четвертьфинале оказалась сильнее американок – 3:2. Матч Беларусь-Австралия состоится 20-21 апреля и пройдет на территории наших соперниц. Сборная Беларуси во второй раз в истории вышла в полуфинал этих престижных соревнований, а также обеспечила себе место в Мировой группе Кубка Федерации на следующий сезон.

Кроме того, в личных выступлениях Арина Соболенко добралась до полуфинала турнира в Санкт-Петербурге и стала девятой ракеткой мира. Это пока наивысшее достижение в карьере 20-летней спортсменки.

СЕНСАЦИЯ В ПЕЧАХ

Февраль запомнился болельщикам сенсационной победой борисовского клуба БАТЭ над сильным лондонским «Арсеналом» в матче первого тура 1/16 финала Лиги Европы. Наша команда выиграла со счетом 1:0. Да, через неделю в Лондоне соперники взяли реванш и не пустили БАТЭ в следующий этап, однако борисовчане доказали, что могут бороться на равных даже с такими именитыми соперниками.

Борисовский клуб покинул Лигу Европы на стадии 1/16 финала. Тем не менее, этот показатель – повторение лучшего результата команды на данном турнире. Ранее БАТЭ также был участником 1/16 финала Лиги Европы (Кубка УЕФА) в сезонах 2010/11 и 2012/13. Теперь борисовчане сосредоточатся на подготовке к новому сезону чемпионата Беларуси по футболу, который стартует в конце марта.

ЧТО ЕЩЕ?

Зимняя кульминация. Чем запомнился спортивный февраль нашим болельщикам? БАТЭ сенсационно обыграл «Арсенал» в 1/16 финала Лиги Европы
В число значимых спортивных событий читатели «АиФ» также включили победу Ольги Мазуренок в марафонском беге в Гонконге. Белоруска улучшила рекорд трассы более чем на три минуты (2:26.13). Кроме того, спортсменки из Европы не побеждали в данной гонке 15 лет. Марафон в Гонконге – это первое соревнование, в котором приняла участие Ольга Мазуренок после своей победы на чемпионате Европы в Берлине. В интервью Белорусской федерации легкой атлетики спортсменка отметила, что провела продуктивные сборы в Кении и Южной Африке, поэтому была вправе рассчитывать на хороший результат в Гонконге.

Вернулась на беговую дорожку Алина Талай. В своем первом после операции старте белоруска одержала победу в беге на 60 м с барьерами на открытом чемпионате Бельгии.

Опытный 42-летний белорусский спортсмен Владимир Самсонов дошел до финала Кубка Европы по настольному теннису в швейцарском Монтрё. Лишь в финале наш теннисист уступил представителю Германии Дмитрию Овчарову.

Завершили выступление в Континентальной хоккейной лиге игроки минского «Динамо». Сезон для «зубров» не удался – 17 побед при 45 поражениях и предпоследнее место «регулярки» Западной конференции.

 
 
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