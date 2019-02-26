Зимняя кульминация. Чем запомнился спортивный февраль нашим болельщикам?

ПЕРЕД СВОИМИ ТРИБУНАМИ

Зимний сезон постепенно приближается к своему завершению. Февраль выдался богатым на события топ-уровня в традиционно вызывающих интерес у наших болельщиков биатлоне и фристайле. Тем более что достаточно крупные соревнования по этим видам спорта состоялись у нас в стране.

В «Раубичах» прошел чемпионат Европы по биатлону. Впервые за 15 лет Беларусь приняла соревнования такого уровня. Наши спортсмены выступили достаточно успешно, завоевав три медали. На счету олимпийской чемпионки Ирины Кривко «серебро» и «бронза», еще одна бронзовая награда – у эстафетной команды в составе Динары Алимбековой, Анны Сола, Романа Елетного и Сергея Бочарникова. Теперь сильнейшие белорусские атлеты отправятся в шведский Эстерсунд, где с 7 по 17 марта пройдет мировое первенство.

Европейский чемпионат предваряла уже ставшая традиционной Гонка легенд В ней принимают участие завершившие спортивную карьеру биатлонисты, которые на радость поклонникам вновь решили выйти на старт. Выиграли соревнования наши Надежда Скардино и Сергей Новиков, вторыми стали Дарья Домрачева и ее супруг Уле-Айнар Бьорндален. После этого старта самым титулованным белорусским биатлонисткам последнего десятилетия устроили торжественные проводы из большого спорта.

Спорткомплекс «Раубичи» принял и третий этап Кубка мира по фристайлу. Лучше других белорусских представителей выступил олимпийский чемпион Антон Кушнир, показавший второй результат в личных соревнованиях и вместе с Артемом Башлаковым ставший лучшим на первом в истории турнире по синхронным прыжкам.

С МЕДАЛЯМИ

Выдающегося результата на Чемпионате мира по фристайлу добилась 22-летняя Александра Романовская. В отсутствие олимпийских чемпионок Анны Гуськовой и Аллы Цупер молодая спортсменка сумела поддержать реноме белорусского фристайла и завоевала «золото» мирового первенства. К тому же Романовская стала победительницей этапа Кубка мира в Москве.

Главным зимним стартом февраля для наших молодых спортсменов стал Европейский юношеский олимпийский фестиваль, который состоялся в Боснии и Герцеговине. Наши спортсмены завоевали три медали, причем отнюдь не в биатлоне и фристайле. В копилке команды «бронза» фигуриста Евгения Пузанова, «серебро» хоккейной дружины, а также «бронза» Яны Домбровской в шорт-треке.

Успешно выступила на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Норвегии Марина Зуева. Наша спортсменка завоевала «бронзу» на дистанции 3000 м.

СНОВА В ПОЛУФИНАЛЕ

В немецком Брауншвейге состоялся четвертьфинальный поединок теннисного Кубка Федерации-2019 между женскими командами Германии и Беларуси. Наша сборная взяла реванш за прошлогоднее обидное домашнее поражение и уверенно вышла в полуфинал турнира, одержав победу с «сухим» счетом 4:0.

За выход в финал соревнований наши девушки поспорят с командой Австралии, которая в четвертьфинале оказалась сильнее американок – 3:2. Матч Беларусь-Австралия состоится 20-21 апреля и пройдет на территории наших соперниц. Сборная Беларуси во второй раз в истории вышла в полуфинал этих престижных соревнований, а также обеспечила себе место в Мировой группе Кубка Федерации на следующий сезон.

Кроме того, в личных выступлениях Арина Соболенко добралась до полуфинала турнира в Санкт-Петербурге и стала девятой ракеткой мира. Это пока наивысшее достижение в карьере 20-летней спортсменки.

СЕНСАЦИЯ В ПЕЧАХ

Февраль запомнился болельщикам сенсационной победой борисовского клуба БАТЭ над сильным лондонским «Арсеналом» в матче первого тура 1/16 финала Лиги Европы. Наша команда выиграла со счетом 1:0. Да, через неделю в Лондоне соперники взяли реванш и не пустили БАТЭ в следующий этап, однако борисовчане доказали, что могут бороться на равных даже с такими именитыми соперниками.

Борисовский клуб покинул Лигу Европы на стадии 1/16 финала. Тем не менее, этот показатель – повторение лучшего результата команды на данном турнире. Ранее БАТЭ также был участником 1/16 финала Лиги Европы (Кубка УЕФА) в сезонах 2010/11 и 2012/13. Теперь борисовчане сосредоточатся на подготовке к новому сезону чемпионата Беларуси по футболу, который стартует в конце марта.

ЧТО ЕЩЕ?

БАТЭ сенсационно обыграл «Арсенал» в 1/16 финала Лиги Европы

Вернулась на беговую дорожку Алина Талай. В своем первом после операции старте белоруска одержала победу в беге на 60 м с барьерами на открытом чемпионате Бельгии.

Опытный 42-летний белорусский спортсмен Владимир Самсонов дошел до финала Кубка Европы по настольному теннису в швейцарском Монтрё. Лишь в финале наш теннисист уступил представителю Германии Дмитрию Овчарову.

Завершили выступление в Континентальной хоккейной лиге игроки минского «Динамо». Сезон для «зубров» не удался – 17 побед при 45 поражениях и предпоследнее место «регулярки» Западной конференции.