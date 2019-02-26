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В Берёзе родители устроили драку во время матча своих детей

27.02.2019 19:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Оказывается, драки родителей на трибунах во время детских соревнований не редкость. К примеру, в январе отцы хоккеистов 2008 года рождения из Орши и Гродно схлестнулись в кулачном бою прямо посреди игры международного турнира.

Жесткая драка в Орше: на трибунах сцепились родители юных хоккеистов


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63889.php

В Берёзе родители устроили драку во время матча своих детей


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63889.php

В Берёзе родители устроили драку во время матча своих детей

Еще один случай «ледового побоища» произошел в Березе 6 февраля во время матча чемпионата Беларуси. Вновь «отличились» гродненские родители – на этот раз хоккеистов 2006 года рождения. Драка получилась даже жестче, чем в Орше. Разнимать дерущихся пришлось директору ледовой арены (в синей куртке с надписью на спине).

 
Теги: Гродно
 
 
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  Оказывается, драки родителей на трибунах во время детских соревнований не редкость. К примеру, в январе отцы хоккеистов 2008 года рождения из Орши и Гродно...
 
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