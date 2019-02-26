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Рынок Форекс в Беларуси может увеличиться за этот год вдвое

27.02.2019 18:50 — Разное | Myfin  
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Рынок Форекс в Беларуси может увеличиться за этот год вдвое
фото: pixabay.com

Дмитрий Набздоров отметил, что количество клиентов на форекс-рынке в Беларуси в конце 2018 года составило более 11,5 тыс. Доля нерезидентов из числа новых и активных клиентов была более 68%.

Он также сообщил, что за прошлый год маржинального обеспечения привлечено более 30 млн долларов, по сравнению с предыдущим годом увеличение составило более чем 2,5 раза. Количество операций выросло в 2 раза. Совокупный объем операций клиентов увеличился на 60% до более чем 25 млрд долларов в эквиваленте.

Дмитрий Набздоров констатировал, что наиболее популярным инструментом была иностранная валюта, также клиенты стали более активно использовать фьючерсы на нефть.

Доходы физлиц, полученные на рынке Форекс, пока что не облагаются подоходным налогом. В беседе с журналистами Дмитрий Набздоров на вопрос, предполагаются ли изменения с 2020 года, отметил возможность в дальнейшем взимания подоходного налога.

Рынок Форекс в Беларуси может увеличиться за этот год вдвое

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На рынке Форекс в Беларуси клиентов за 2018 год стало больше в 3,5 раза.
 
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