|
Трамп и Ким Чен Ына на ужине полакомились стейком из говядины, "Шоколадной лавой" и пуншем со вкусом хурмы
Президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на ужине в первый день их саммита во Вьетнаме угощали говядиной, шоколадными кексами и пуншем.
Согласно опубликованному американскими журналистами меню, в качестве закуски лидерам был предложен коктейль из креветок с ломтиками авокадо и свежего лимона.
В качестве основного блюда на ужине им был предложен сирлойн-стейк - вырезку умеренно-нежной мякоти говядины. Блюдо было сервировано c кимчи с добавлением груши.
Д.Трамп и Ким Чен Ын на десерт отведали пирожное "Шоколадная лава": лакомство, напоминающее шоколадный фондан - бисквитный кекс с твердой оболочкой и жидкой серединой. Десерт был подан со свежими ягодами и шариком ванильного мороженого.
Кроме того, на ужине лидеров угощали пуншем со вкусом хурмы и мёда.
Ранее сообщалось, что Д.Трамп и Ким Чен Ын завершили ужин в рамках первого дня саммита в Ханое.
Как ожидается, в четверг пройдут полномасштабные переговоры двух лидеров по вопросу ядерного оружия.
Встреча и ужин прошли в отеле Sofitel Legend Metropole. Перед встречей двух лидеров Ким Чен Ын выразил уверенность в результативности переговоров, а Д.Трамп не исключил, что на саммите может быть формально объявлено об окончании Корейской войны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трамп и Ким Чен Ына на ужине полакомились стейком из говядины, "Шоколадной лавой" и пуншем со вкусом хурмы
Президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на ужине в первый день их саммита во Вьетнаме угощали говядиной, шоколадными кексами и пуншем. Согласно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)