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Трамп и Ким Чен Ына на ужине полакомились стейком из говядины, "Шоколадной лавой" и пуншем со вкусом хурмы

27.02.2019 18:52 — Разное | Интерфакс  
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Президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на ужине в первый день их саммита во Вьетнаме угощали говядиной, шоколадными кексами и пуншем.

Согласно опубликованному американскими журналистами меню, в качестве закуски лидерам был предложен коктейль из креветок с ломтиками авокадо и свежего лимона.

В качестве основного блюда на ужине им был предложен сирлойн-стейк - вырезку умеренно-нежной мякоти говядины. Блюдо было сервировано c кимчи с добавлением груши.

Д.Трамп и Ким Чен Ын на десерт отведали пирожное "Шоколадная лава": лакомство, напоминающее шоколадный фондан - бисквитный кекс с твердой оболочкой и жидкой серединой. Десерт был подан со свежими ягодами и шариком ванильного мороженого.

Кроме того, на ужине лидеров угощали пуншем со вкусом хурмы и мёда.

Ранее сообщалось, что Д.Трамп и Ким Чен Ын завершили ужин в рамках первого дня саммита в Ханое.

Как ожидается, в четверг пройдут полномасштабные переговоры двух лидеров по вопросу ядерного оружия.

Встреча и ужин прошли в отеле Sofitel Legend Metropole. Перед встречей двух лидеров Ким Чен Ын выразил уверенность в результативности переговоров, а Д.Трамп не исключил, что на саммите может быть формально объявлено об окончании Корейской войны.

 
 
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Президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на ужине в первый день их саммита во Вьетнаме угощали говядиной, шоколадными кексами и пуншем. Согласно...
 
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