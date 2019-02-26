Парламент Приднестровья намерен сократиться ради экономии

В Верховный Совет непризнанной Приднестровской Молдавской республики внесена законодательная инициатива о сокращении численности депутатского корпуса.

"Начинать надо, в первую очередь с себя. Планируется оптимизировать количество депутатов Верховного Совета с 43-х до 33-х", - цитирует парламентская пресс-служба спикера Александра Коршунова.

Авторами законопроекта стал 21 парламентарий.

"Мы считаем, что оптимизация депутатского корпуса повысит эффективность системы управления и, конечно, сократит затраты на содержание представительных органов государственной власти", - заявил А.Коршунов.

Всего на сегодняшний день в Приднестровье насчитывается 1 тыс. 155 депутатов разного уровня.