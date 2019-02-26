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Стороны конфликта в Донбассе договариваются о "весеннем перемирии"

27.02.2019 18:02 — Разное | Интерфакс  
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Новое перемирие может вступить в силу в Донбассе в преддверии первых весенних праздников, сообщил в среду журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня (СЦКК).

"Республики (ДНР и ЛНР - ИФ) акцентировали необходимость переподтверждения сторонами своих обязательств по соблюдению устойчивого режима прекращение огня в силу того, что действующее перемирие по факту исчерпало свой ресурс из-за непрекращающихся нарушений со стороны вооруженных формирований Украины. В этой связи координатором от ОБСЕ предложено ввести "весеннее перемирие" в преддверии наступающих праздников", - сказал он, комментируя сегодняшнюю встречу в Минске подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на востоке Украины.

При этом Донецк и Луганск предложили ввести это перемирие с учетом тех дополнительных мер, по которым у сторон нет разногласий, сказал представитель ДНР в СЦКК.

Полномочный представитель ДНР в ТКГ Наталья Никонорова со своей стороны заявила: "На данный момент ведется обсуждение предложения о переподтверждении обязательств сторон в рамках "весеннего перемирия". Считаем его актуальным в преддверии наступления весны и предстоящих праздников".

"Надеемся на конструктивную позицию со стороны представителей официального Киева", - говорится в заявлении Н.Никоноровой, распространенном в среду.

При этом полпред ДНР отмечает необходимость акцентировать внимание на таких мерах, как запрет на ведение диверсионной и разведывательной деятельности, на продвижение сторон, ведение снайперской стрельбы и огня в трехкилометровой зоне вокруг и в направлении критически важных объектов гражданской инфраструктуры, а также введение единого порядка согласования гарантий безопасности на любые мероприятия в районах, граничащих с линией соприкосновения сторон, и механизма контроля его соблюдения.

 
Теги: Минск
 
 
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Новое перемирие может вступить в силу в Донбассе в преддверии первых весенних праздников, сообщил в среду журналистам представитель ДНР в Совместном центре по...
 
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