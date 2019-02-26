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Дефицит текущего счета Беларуси в январе-ноябре сократился на 38%

27.02.2019 17:38 — Разное | Интерфакс  
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Дефицит счета текущих операций платежного баланса Беларуси в январе-ноябре 2018 года составил $222,8 млн (0,4% ВВП), что на 38% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, говорится в отчете Нацбанка страны (НББ).

В структуре счета текущих операций положительное сальдо внешней торговли составило $782,6 млн, увеличившись на 61,9%.

По статье "первичные доходы" (разница между выплатами инвестиционных доходов и притоком средств от оплаты труда временных работников за границей) по итогам января-ноября сформировался дефицит в размере $2,23 млрд (рост на 26,8%), по статье "вторичные доходы" (сальдо поступлений трансфертов из-за границы в пользу государства) - профицит в $1,22 млрд (рост на 33,7%).

По данным НББ, по финансовому счету чистое заимствование составило $815,3 млн (1,5% ВВП), сократившись на 48,3%. В структуре финансового счета на чистый приток иностранных инвестиций пришлось $1,29 млрд (рост на 28,8%), в том числе реинвестированные доходы составили $779,5 млн.

 
 
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Дефицит счета текущих операций платежного баланса Беларуси в январе-ноябре 2018 года составил $222,8 млн (0,4% ВВП), что на 38% меньше по сравнению с показателем...
 
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