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Завершена проверка по факту смерти ребенка после вакцинации в Ганцевичском районе. Комментарии СК и Минздрава
Новости Беларуси. Следственный комитет завершил проверку по факту гибели двухмесячного ребенка после плановой вакцинации. Причина смерти – анафилактический шок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним: резонансный случай произошёл в августе 2018 года в Ганцевичском районе. Состава преступлений в действиях медиков следствием не установлено. Тактика и техника введения препарата «Эупента» производилась без нарушений. Однако в ходе проверки обнаружены другие обстоятельства. В частности, в закупке вакцины.
Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Причины и связи между действиями органов и учреждений здравоохранения с наступлением смерти ребенка не установлены. Следователи изучили документацию, подтверждающую качество вакцины «Эупента».
До трагедии ребенок, согласно протоколу, проходил плановые осмотры. Прежде аллергических реакций не наблюдалось. Ошибок в хранении препарата допущено не было, его назначение оправдано и соответствуют графику введения профилактических прививок.
Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава:
Вакцинации «Эупентой» в Беларуси продолжаются. Так с января по август 2018 года корейским препаратом привиты свыше 100 тысяч человек. Лишь в двух случаях зарегистрированы побочные реакции.
Напомним, что корейская вакцина «Эупента» предназначена для профилактики сразу 5 инфекций, в том числе от коклюша, дифтерии и столбняка.
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Завершена проверка по факту смерти ребенка после вакцинации в Ганцевичском районе. Комментарии СК и Минздрава
Новости Беларуси. Следственный комитет завершил проверку по факту гибели двухмесячного ребенка после плановой вакцинации. Причина смерти – анафилактический...
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