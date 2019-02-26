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Фото белоруса вошло в топ-10 лучших снимков на мобильный телефон

27.02.2019 18:30 — Разное | СТВ  
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Белорус Никита Ярош вошел в десятку победителей фотоконкурса снимков на iPhone.  

Итоги конкурса подведены на сайте Apple. Яркие моменты на камеры своих телефонов запечатлели фотографы со всего мира. Работы десяти отобранных победителей будут использованы для рекламы продукции Apple. Снимки были сделаны на камеры разных моделей iPhone.  

В топ-10 вошли жители Сингапура, Германии, Беларуси, Израиля, США. А отбирала победителей международная коллегия судей.  

Фото белоруса вошло в топ-10 лучших снимков на мобильный телефон
Фото: instagram.com/yarosh.nikita_

На ярком фото белоруса изображен теннисный корт. Вот, что о работе сказали члены жюри.

«Мне нравится, насколько доступно это изображение: вам не нужно ехать в Исландию, чтобы запечатлеть что-то красивое, оно прямо у вас под носом. То, как пересекаются линии, яркий цвет, ощущение старого и нового... Это просто великолепный образ».

 «Мне нравится простота этого изображения, композиция, свет, детали, все выглядит хорошо. Затем вы видите одну маленькую трещину, которая выглядит неправильно и заставляет думать о том, что произошло, где это место, кто был там. Для меня хорошее изображение – не только сильный или красивый образ, но заставляющий задуматься».

Семь знаковых снимков минувшего 2018 года (смотрите здесь).
 
 
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Белорус Никита Ярош вошел в десятку победителей фотоконкурса снимков на iPhone.   Итоги конкурса подведены на сайте Apple. Яркие моменты на камеры своих телефонов...
 
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