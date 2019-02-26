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Фото белоруса вошло в топ-10 лучших снимков на мобильный телефон
Белорус Никита Ярош вошел в десятку победителей фотоконкурса снимков на iPhone.
Итоги конкурса
В топ-10 вошли жители Сингапура, Германии, Беларуси, Израиля, США. А отбирала победителей международная коллегия судей.
На ярком фото белоруса изображен теннисный корт. Вот, что о работе сказали члены жюри.
«Мне нравится, насколько доступно это изображение: вам не нужно ехать в Исландию, чтобы запечатлеть что-то красивое, оно прямо у вас под носом. То, как пересекаются линии, яркий цвет, ощущение старого и нового... Это просто великолепный образ».
«Мне нравится простота этого изображения, композиция, свет, детали, все выглядит хорошо. Затем вы видите одну маленькую трещину, которая выглядит неправильно и заставляет думать о том, что произошло, где это место, кто был там. Для меня хорошее изображение – не только сильный или красивый образ, но заставляющий задуматься».
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Белорус Никита Ярош вошел в десятку победителей фотоконкурса снимков на iPhone. Итоги конкурса подведены на сайте Apple. Яркие моменты на камеры своих телефонов...
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