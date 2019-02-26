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«Сопоставимы с работами молодых учёных». Победители конкурса «100 идей для Беларуси» получат гранты на развитие
Новости Беларуси. 20 инициатив в 10 номинациях. Победителей национального конкурса «100 идей для Беларуси» объявят 27 февраля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финальный отбор проходит в ПВТ.
Авторы презентуют свои проекты экспертному совету. В его составе – представители органов госуправления, ученые, бизнесмены. Всего на конкурс прислали более 2 тысяч заявок. Это разработки в сфере медицины, энергетики, промышленности, сельского хозяйства. Финалисты прошли строгий отбор в регионах Беларуси, а также в столице.
Александр Кильчевский, главный ученый секретарь НАН Беларуси:
Добавим, лучшие 10 работ получат гранты на развитие: для них составят бизнес-планы и в ближайшее время внедрят в жизнь.
Фото. Национальный конкурс «100 идей для Беларуси»
Фото. Национальный конкурс «100 идей для Беларуси»
Фото. Национальный конкурс «100 идей для Беларуси»
Фото. Национальный конкурс «100 идей для Беларуси»
Фото. Национальный конкурс «100 идей для Беларуси»
Фото. Национальный конкурс «100 идей для Беларуси»
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«Сопоставимы с работами молодых учёных». Победители конкурса «100 идей для Беларуси» получат гранты на развитие
Новости Беларуси. 20 инициатив в 10 номинациях. Победителей национального конкурса «100 идей для Беларуси» объявят 27 февраля в Минске, сообщили в программе Новости «24...
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