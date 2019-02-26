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«Сопоставимы с работами молодых учёных». Победители конкурса «100 идей для Беларуси» получат гранты на развитие

27.02.2019 18:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 20 инициатив в 10 номинациях. Победителей национального конкурса «100 идей для Беларуси» объявят 27 февраля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финальный отбор проходит в ПВТ.

«Сопоставимы с работами молодых учёных». Победители конкурса «100 идей для Беларуси» получат гранты на развитие

«Сопоставимы с работами молодых учёных». Победители конкурса «100 идей для Беларуси» получат гранты на развитие

Авторы презентуют свои проекты экспертному совету. В его составе – представители органов госуправления, ученые, бизнесмены. Всего на конкурс прислали более 2 тысяч заявок. Это разработки в сфере медицины, энергетики, промышленности, сельского хозяйства. Финалисты прошли строгий отбор в регионах Беларуси, а также в столице.

«Сопоставимы с работами молодых учёных». Победители конкурса «100 идей для Беларуси» получат гранты на развитие

Александр Кильчевский, главный ученый секретарь НАН Беларуси:
Усилилось качество работ школьников. Сегодня я был приятно удивлен многими разработками школьников, особенно в области IT-технологий. Они сопоставимы с работами молодых ученых. Это значит, что растет компьютерная грамотность нашей молодежи. И это потенциал для будущего.

Добавим, лучшие 10 работ получат гранты на развитие: для них составят бизнес-планы и в ближайшее время внедрят в жизнь.

«Сопоставимы с работами молодых учёных». Победители конкурса «100 идей для Беларуси» получат гранты на развитие

«Сопоставимы с работами молодых учёных». Победители конкурса «100 идей для Беларуси» получат гранты на развитие
Фото. Национальный конкурс «100 идей для Беларуси»
«Сопоставимы с работами молодых учёных». Победители конкурса «100 идей для Беларуси» получат гранты на развитие
Фото. Национальный конкурс «100 идей для Беларуси»
«Сопоставимы с работами молодых учёных». Победители конкурса «100 идей для Беларуси» получат гранты на развитие
Фото. Национальный конкурс «100 идей для Беларуси»
«Сопоставимы с работами молодых учёных». Победители конкурса «100 идей для Беларуси» получат гранты на развитие
Фото. Национальный конкурс «100 идей для Беларуси»
«Сопоставимы с работами молодых учёных». Победители конкурса «100 идей для Беларуси» получат гранты на развитие
Фото. Национальный конкурс «100 идей для Беларуси»
«Сопоставимы с работами молодых учёных». Победители конкурса «100 идей для Беларуси» получат гранты на развитие
Фото. Национальный конкурс «100 идей для Беларуси»

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 20 инициатив в 10 номинациях. Победителей национального конкурса «100 идей для Беларуси» объявят 27 февраля в Минске, сообщили в программе Новости «24...
 
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