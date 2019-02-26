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В Пермском крае будут судить белоруса за пьяную разборку с братом

27.02.2019 19:31 — Разное | Партизан  
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За две тысячи километров от дома родные братья устроили пьяную драку. Теперь один из них подсудимый, второй – потерпевший.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, в конце прошлого года в дежурную часть отдела полиции города Губаха поступил звонок из больницы о поступившем из местного общежития с ножевым ранением 39-летнего гражданин Беларуси.

Полицейскими было установлено, что потерпевший вместе со своим 42-летним братом приехали в Губаху на заработки. Родственники распивали спиртные напитки в общежитии, затем между ними на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт. В пылу ссоры старший брат взял в руки нож и ударил им младшего в грудь. Судя по всему, скорую помощь истекающему кровью родственнику белорус не собирался вызывать. Пострадавшего обнаружила соседка, она и позвонила в больницу.


Уголовное дело было возбуждено по ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи – до 8 лет лишения свободы.

Предварительное расследование завершено, дело передано в суд для рассмотрения по существу.
 


 
 
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За две тысячи километров от дома родные братья устроили пьяную драку. Теперь один из них подсудимый, второй – потерпевший.
 
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