В Пермском крае будут судить белоруса за пьяную разборку с братом









Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, в конце прошлого года в дежурную часть отдела полиции города Губаха поступил звонок из больницы о поступившем из местного общежития с ножевым ранением 39-летнего гражданин Беларуси.





Полицейскими было установлено, что потерпевший вместе со своим 42-летним братом приехали в Губаху на заработки. Родственники распивали спиртные напитки в общежитии, затем между ними на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт. В пылу ссоры старший брат взял в руки нож и ударил им младшего в грудь. Судя по всему, скорую помощь истекающему кровью родственнику белорус не собирался вызывать. Пострадавшего обнаружила соседка, она и позвонила в больницу.









Уголовное дело было возбуждено по ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи – до 8 лет лишения свободы.





Предварительное расследование завершено, дело передано в суд для рассмотрения по существу.



