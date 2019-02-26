От имени «Беларусбанка» разослали письма с вирусом

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ОАО «АСБ Беларусбанк» предупредил своих клиентов о выявленных фактах рассылки электронных писем с вредоносным вложением.









пресс-служба банка. Письма рассылались клиентам якобы от имени банка с почтового ящика info@belarusbank.by, сообщаетбанка.





Банк просит получателей таких писем немедленно связаться с контакт-центром «Беларусбанка» по телефону 147. Больше никаких подробностей не сообщается.









Напомним, 20 февраля «Беларусбанк» сообщил о фальшивых аккаунтах в социальных сетях. От имени банка мошенники выманивали деньги у доверчивых пользователей.