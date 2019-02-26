В регионах премии чиновников будут зависеть от развития негосударственного сектора









Правительство хочет простимулировать местные власти уделять больше внимания развитию и поддержке негосударственного сектора экономики, в первую очередь малого и среднего предпринимательства. Сегодня большая часть МСП сосредоточена в Минске и областных центрах.





пресс-служба правительства. «Думаю, в ближайшее время мы внесем в Администрацию Президента проект нормативно-правового акта, которым предусмотрено материальное стимулирование должностных лиц в зависимости от работы негосударственного сектора экономики в их регионах», — заявил сегодня на Совете по развитию предпринимательства первый вице-премьер Александр Турчин, сообщаетправительства.





Сегодняшнее заседание было посвящено развитию малого и среднего бизнеса, в особенности в регионах.





Правительство также намерено вместе с бизнес-сообществом в течение первого полугоди переформатировать поддержку предпринимательства, в том числе предложить новую концепцию.









На заседании был отмечен рост самозанятых. При этом число средних предприятий ежегодно сокращается на 1-3%. Субъекты малого бизнеса не заинтересованы расширять свою деятельность, либо у них нет такой возможности, отметила директор БСПН им. Кунявского Жанна Тарасевич.





Сегодня 40% МСП работает в сфере торговли, 13,3% — в обрабатывающей промышленности, 10% — в транспорте. Менее 1% субъектов малого бизнеса сосредоточено в небюджетном секторе так называемой социальной сферы — образования, здравоохранения, культуры.