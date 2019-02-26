Замглавы беларусского МИД обвинил Совет ООН по правам человека в раскручивании новых кризисов





Фото: geneva.mfa.gov.by









reform.by . Андрей Дапкюнас, замминистра иностранных дел Беларуси, выступил на открытии 40-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве 26 февраля, пишет





В выступлении он поднял вопрос о современных угрозах правам человека.





«Сегодня торговые, информационные, гибридные войны, вооруженные конфликты, война с терроризмом, а также их последствия для гражданского населения все более и более ограничивают способности современной цивилизации обеспечить каждому человеку его право на жизнь в принципе и еще меньше – на достойную жизнь», – заявил он.





По мнению Дапкюнаса, государства забывают или существенно ограничивают права челвека, когда начинают действовать только интересах национальной безопасности.





«Именно поэтому президент Республики Беларусь выдвинул идею развертывания нового масштабного международного диалога по вопросам глобальной безопасности», – заявил замминистра, отметив, что вопрос прав человека должен быть составной частью этого диалога.





Дапкюнас отметил, что в своей работе Совет отражает опасные тенденции деградации системы международного права, злоупотребления доминирующим положением, практики вмешательства во внутренние дела.









«Недопустимо, что Совет по правам человека используется для раскрутки новых кризисов и легитимизации насильственных действий в отношении суверенных государств», – заявил замглавы МИД, привев в пример ситуации в Сирии, Венесуэле и Никарагуа.





«Мы считаем, что действующий Совет не отвечает ожиданиям большинства стран: ни его повестка, ни его инструменты, ни результаты работы», – заявил он и призвал реорганизовать работу Совета в соответствии с требованиями времени.





Совет по правам человека должен служить верховенству права, и каждое государство должно стремиться к этой цели. «В то же время, все структуры ООН, включая СПЧ, должны содействовать национальным усилиям и действовать исключительно в рамках приоритетов правительств», – подчеркнул Дапкюнас.





Он также призвал Совет более активно защищать экономические и социальные права.