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Польша ожидает размещения на своей территории новых войск США

27.02.2019 19:02 — Разное | Партизан  
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Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох провел переговоры в Белом доме, Пентагоне и Госдепартаменте США.


Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох
Foto: bbn.gov.pl

Увеличение численности войск США на территории Польши будет проходить постепенно. Не стоит ожидать одноразового решения американских властей по этому вопросу. Об этом Польскому Радио сообщил глава Бюро национальной безопасности при президенте Польши Павел Солох, который на днях провел переговоры в Пентагоне, Белом доме и Госдепартаменте США. Министр Солох также сообщил, что доклад минобороны США на тему целесообразности размещения в Польше на постоянной основе военной базы будет представлен Конгрессу США не 1 марта, как планировалось, а в более поздний срок. Напомним, Конгресс США обязал Пентагон подготовить к 1 марта этого года отчет о целесообразности и возможностях размещения в Польше на постоянной основе бронетанковой бригады.


Министр Павел Солох подчеркнул, что расширение присутствия американских войск на территории Польши следует рассматривать как процесс. Тем более, что этот вопрос следует рассматривать в контексте возможной ответной реакции России, а также недавнего выхода США из договора о РМСД. Во время пребывания в США глава Бюро национальной безопасности Польша также провел переговоры в Агентстве по противоракетной обороне США (US Missile Defense Agency - MDA). Как он сказал, американские партнеры заверили, что строительство в Редзиково на севере Польши базы ПРО, котроя будет элементом глобальной системы ПРО США, будет завершено согласно графику в 2020 году.



 
 
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Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох провел переговоры в Белом доме, Пентагоне и Госдепартаменте США.
 
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