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Беларусь впервые аккредитовала постоянного военного атташе Великобритании

27.02.2019 18:51 — Разное | Партизан  
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В частности, в качестве первого постоянного атташе Великобритании по вопросам обороны в нашей стране аккредитован подполковник Джонатан Дарт.

Как заявил сам Дарт, он уже взаимодействовал с белорусскими военными в ходе учений «Кембрийский патруль» в Великобритании в прошлом году: «Очень рад служить в Минске и начать работу с Минобороны Беларуси по развитию военного взаимодействия и сотрудничества между странами». 

Отметим, Джонатан Дарт служил в Германии, Кипре, Западной Сахаре, Боснии и Герцеговине, Австрии, Украине, Афганистане, Казахстане, Киргизии и Таджикистане.

 
Теги: Минск
 
 
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В частности, в качестве первого постоянного атташе Великобритании по вопросам обороны в нашей стране аккредитован подполковник Джонатан Дарт.
 
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