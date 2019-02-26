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Беларусь впервые аккредитовала постоянного военного атташе Великобритании
В частности, в качестве первого постоянного атташе Великобритании по вопросам обороны в нашей стране аккредитован подполковник Джонатан Дарт.
Как заявил сам Дарт, он уже взаимодействовал с белорусскими военными в ходе учений «Кембрийский патруль» в Великобритании в прошлом году: «Очень рад служить в Минске и начать работу с Минобороны Беларуси по развитию военного взаимодействия и сотрудничества между странами».
Отметим, Джонатан Дарт служил в Германии, Кипре, Западной Сахаре, Боснии и Герцеговине, Австрии, Украине, Афганистане, Казахстане, Киргизии и Таджикистане.
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В частности, в качестве первого постоянного атташе Великобритании по вопросам обороны в нашей стране аккредитован подполковник Джонатан Дарт.
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