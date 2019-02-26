ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь просит у России $ 600 млн. Экономист: Довольно неожиданно

27.02.2019 19:59 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
Власти Беларуси обратились к правительству России с просьбой выделить $ 600 млн на рефинансирование долга.

Об этом заявил министр финансов Максим Ермолович.

«Речь в наших договоренностях шла о рефинансирование всей суммы платежей по кредитам правительству РФ в 2019 году. Объем этих платежей составляет $ 600 млн», – сказал чиновник.

Ермолович добавил, что проект согласования подготовили, однако окончательная постановление на уровне правительства Российской Федерации не принято.

Экономист Дмитрий Крук в комментарии belsat.eu отмечает: странно, что Беларусь просит деньги именно у России.

«То, что просят у России, достаточно неожиданно. В начале года шла речь, что, скорее всего, это рефинансирование будет со стороны Китая. Насколько я понимаю, приостановилась работа над размещением бондов в Китае. А то, что они обращаются за кредитом, было запланировано и анонсировано, что рефинансировать будут приблизительно 60-70% от того, что мы задолжали. Поэтому главное здесь – вопрос источника».


Согласно российскому правительству, объем кредитования Беларуси составляет около $ 6,5 млрд без учета кредитов на строительство Островецкой АЭС.

В конце 2018 года в беседе с Belsat.eu бывший председатель Национального банка Станислав Богданкевич говорил о том, что с помощью рефинансирования долгов Беларусь сможет сохранить стабильность на валютном рынке.

«Если кредиты нам дадут, та же Россия, и мы новыми кредитами погасим старые, то курс у нас может быть стабилен. А если трудности возникнут в связи с теми проблемами, которые у нас назревают с Россией, и Россия нас не профинансирует, не даст новых кредитов для погашения прошлых, то тогда возможно значительное обесценивание национальной валюты», – заявил он.

Общая сумма платежей государственного долга Беларуси в этом году составляет более 8,5 миллиардов рублей, треть из них – внутренний долг, еще треть – кредиты России. Почти 1,5 миллиарда рублей Беларусь в этом году должна вернуть Китаю, еще миллиард – Евразийскому банку стабилизации и развития, подконтрольному России. Остальное – кредиты внешних финансовых рынков, мирового банка и другие.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Беларуси обратились к правительству России с просьбой выделить $ 600 млн на рефинансирование долга.
 
Новости дня
Новости разные
 
Малахов влез в мерзкий скандал с дележкой трупов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика