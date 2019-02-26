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Беларусь просит у России $ 600 млн. Экономист: Довольно неожиданно
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Об этом заявил министр финансов Максим Ермолович.
«Речь в наших договоренностях шла о рефинансирование всей суммы платежей по кредитам правительству РФ в 2019 году. Объем этих платежей составляет $ 600 млн», – сказал чиновник.
Ермолович добавил, что проект согласования подготовили, однако окончательная постановление на уровне правительства Российской Федерации не принято.
Экономист Дмитрий Крук в комментарии
«То, что просят у России, достаточно неожиданно. В начале года шла речь, что, скорее всего, это рефинансирование будет со стороны Китая. Насколько я понимаю, приостановилась работа над размещением бондов в Китае. А то, что они обращаются за кредитом, было запланировано и анонсировано, что рефинансировать будут приблизительно 60-70% от того, что мы задолжали. Поэтому главное здесь – вопрос источника».
Согласно российскому правительству, объем кредитования Беларуси составляет около $ 6,5 млрд без учета кредитов на строительство Островецкой АЭС.
В конце 2018 года в беседе с Belsat.eu бывший председатель Национального банка Станислав Богданкевич говорил о том, что с помощью рефинансирования долгов Беларусь сможет сохранить стабильность на валютном рынке.
«Если кредиты нам дадут, та же Россия, и мы новыми кредитами погасим старые, то курс у нас может быть стабилен. А если трудности возникнут в связи с теми проблемами, которые у нас назревают с Россией, и Россия нас не профинансирует, не даст новых кредитов для погашения прошлых, то тогда возможно значительное обесценивание национальной валюты», – заявил он.
Общая сумма платежей государственного долга Беларуси в этом году составляет более 8,5 миллиардов рублей, треть из них – внутренний долг, еще треть – кредиты России. Почти 1,5 миллиарда рублей Беларусь в этом году должна вернуть Китаю, еще миллиард – Евразийскому банку стабилизации и развития, подконтрольному России. Остальное – кредиты внешних финансовых рынков, мирового банка и другие.
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Власти Беларуси обратились к правительству России с просьбой выделить $ 600 млн на рефинансирование долга.
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