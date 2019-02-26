Беларусь просит у России $ 600 млн. Экономист: Довольно неожиданно



Иллюстративное фото

«То, что просят у России, достаточно неожиданно. В начале года шла речь, что, скорее всего, это рефинансирование будет со стороны Китая. Насколько я понимаю, приостановилась работа над размещением бондов в Китае. А то, что они обращаются за кредитом, было запланировано и анонсировано, что рефинансировать будут приблизительно 60-70% от того, что мы задолжали. Поэтому главное здесь – вопрос источника».

Об этом заявил министр финансовсказал чиновник.Ермолович добавил, что проект согласования подготовили, однако окончательная постановление на уровне правительства Российской Федерации не принято.Экономиств комментарииотмечает: странно, что Беларусь просит деньги именно у России.Согласно российскому правительству, объем кредитования Беларуси составляет около $ 6,5 млрд без учета кредитов на строительство Островецкой АЭС.В конце 2018 года в беседе с Belsat.eu бывший председатель Национального банкаговорил о том, что с помощью рефинансирования долгов Беларусь сможет сохранить стабильность на валютном рынке.заявил он.Общая сумма платежей государственного долга Беларуси в этом году составляет более 8,5 миллиардов рублей, треть из них – внутренний долг, еще треть – кредиты России. Почти 1,5 миллиарда рублей Беларусь в этом году должна вернуть Китаю, еще миллиард – Евразийскому банку стабилизации и развития, подконтрольному России. Остальное – кредиты внешних финансовых рынков, мирового банка и другие.