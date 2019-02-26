Малахов влез в мерзкий скандал с дележкой трупов



Андрей Малахов. Фото: globallookpress.com

Шоумен заявил Власенко, что в курсе того, что они делят рынок "кулаками". На это глава ритуальной фирмы парировал Андрею Малахову, что он –Гость программы рассказал, что конфликты с депутатом у него начались год назад, когда Сурин открыл на имя супруги похоронную контору.подробно описал Малахову, как их с Суриным фирмы делили покойника.признался владелец ритуальной компании. При этом мужчина сообщил, что уже написал на народного избранника заявление в полицию.Выразил за рамками ток-шоу свою точку зрения и сам "виновник" программы Малахова. Он со сказанным конкурентом в эфире не согласен. По его словам, никакой драки не было. Депутат заявил, что приехал в больницу по просьбе его матери, которая руководит агентством, а вовсе не жена.заверил депутат.Сурин отметил, что дело на него заводить не стали. По его словам, на программу Андрея Малахова он не поехал, чтобы нигде не оправдываться.