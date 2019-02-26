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Малахов влез в мерзкий скандал с дележкой трупов

27.02.2019 19:55 — Разное | UDF  
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Андрей Малахов. Фото: globallookpress.com
В программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" обсудили пьяную драку из-за покойника, которую устроил депутат гордумы города Арамиль Свердловской области Дмитрий Сурин. Подробности о дебоше народного избранника, жена которого владеет ритуальной фирмой, Андрей Малахов выведал у их конкурента Константина Власенко.

Шоумен заявил Власенко, что в курсе того, что они делят рынок "кулаками". На это глава ритуальной фирмы парировал Андрею Малахову, что он – "за порядочность".

Гость программы рассказал, что конфликты с депутатом у него начались год назад, когда Сурин открыл на имя супруги похоронную контору. Константин Власенко подробно описал Малахову, как их с Суриным фирмы делили покойника.

"Люди нас вызвали. Пьяный депутат приехал туда, ударил зачем-то нашего агента. Сказал, что договор с больницей у него заключен и должен перевозить он", – признался владелец ритуальной компании. При этом мужчина сообщил Андрею Малахову, что уже написал на народного избранника заявление в полицию.

Выразил за рамками ток-шоу свою точку зрения и сам "виновник" программы Малахова Дмитрий Сурин. Он со сказанным конкурентом в эфире не согласен. По его словам, никакой драки не было. Депутат заявил, что приехал в больницу по просьбе его матери, которая руководит агентством, а вовсе не жена.

"Зашел с товарищем в коридор, вижу, что стоит незнакомый человек. Думал, это родственник умершего, спросил, кто он. Он сказал, что агент, которого вызвали родственники. Я ответил, что перевозка должна осуществляться тем, у кого договор, то есть компанией моей мамы", - цитирует Сурина Ura.ru. "Потом мы прошли мимо этого агента, его не трогали", – заверил депутат.

Сурин отметил, что дело на него заводить не стали. По его словам, на программу Андрея Малахова он не поехал, чтобы нигде не оправдываться.

 
 
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В программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" обсудили пьяную драку из-за покойника.
 
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