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Малахов влез в мерзкий скандал с дележкой трупов
Андрей Малахов. Фото: globallookpress.com
Шоумен заявил Власенко, что в курсе того, что они делят рынок "кулаками". На это глава ритуальной фирмы парировал Андрею Малахову, что он – "за порядочность".
Гость программы рассказал, что конфликты с депутатом у него начались год назад, когда Сурин открыл на имя супруги похоронную контору. Константин Власенко подробно описал Малахову, как их с Суриным фирмы делили покойника.
"Люди нас вызвали. Пьяный депутат приехал туда, ударил зачем-то нашего агента. Сказал, что договор с больницей у него заключен и должен перевозить он", – признался владелец ритуальной компании. При этом мужчина сообщил Андрею Малахову, что уже написал на народного избранника заявление в полицию.
Выразил за рамками ток-шоу свою точку зрения и сам "виновник" программы Малахова Дмитрий Сурин. Он со сказанным конкурентом в эфире не согласен. По его словам, никакой драки не было. Депутат заявил, что приехал в больницу по просьбе его матери, которая руководит агентством, а вовсе не жена.
"Зашел с товарищем в коридор, вижу, что стоит незнакомый человек. Думал, это родственник умершего, спросил, кто он. Он сказал, что агент, которого вызвали родственники. Я ответил, что перевозка должна осуществляться тем, у кого договор, то есть компанией моей мамы", - цитирует Сурина Ura.ru. "Потом мы прошли мимо этого агента, его не трогали", – заверил депутат.
Сурин отметил, что дело на него заводить не стали. По его словам, на программу Андрея Малахова он не поехал, чтобы нигде не оправдываться.
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В программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" обсудили пьяную драку из-за покойника.
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