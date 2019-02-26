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"Простым людям смотреть выступление не стоит". О чем будет говорить Лукашенко в пятницу?

27.02.2019 19:48 — Разное | UDF  
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Александр Лукашенко. Фото: Alexei Druzhinin / TASS
Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 марта проведет «Большой разговор» с участием более 200 представителей СМИ, политологов, экономистов, работников реального сектора экономики, общественных организации и конфессий. Как полагают опрошенные Belsat.eu эксперты, главной темой нынешнего мероприятия должны стать отношения между Беларусью и Россией.

Методолог Владимир Мацкевич: на первом месте будут интеграционалистские игры с Россией и опасность аншлюса или образования на базе Союзного государства некой федерации, которая позволит изменить белорусскую и российскую конституции и изменить срок Владимира Путина.

Политический обозреватель Роман Яковлевский: во время пятничного мероприятия в рамках «экспромта» главы государства могут возникнуть намеки и на возможный референдум, касающийся отношений с Россией.

Аналитик Белорусского института стратегических исследований, политолог Екатерина Шматина: Лукашенко на фоне напряжения в отношениях с Россией продолжит подчеркивать «святость» суверенитета государства. Возможно, мы услышим инсайты по поводу работы белорусско-российской комиссии, которая сейчас пересматривает соглашения по Союзному государству. Также следует ожидать заявлений об общем состояние отношений с Россией по итогам недавних встреч в Сочи.

Директор Института развития и социального рынка для Беларуси и Восточной Европы Дмитрий Кухлей: проведение пятничного разговора означает более активный переход властей к подготовке к президентским выборам, в ходе которых главными будут вопросы безопасности и суверенитета, так как особого роста доходов населения не видно.

Подобная встреча состоялась в феврале 2017 года и длилась 7 часов и 20 минут – это рекорд продолжительности подобных мероприятий. В своем монологе Александр Лукашенко тогда поразмышлял об «обострении» отношений с Россией, смертной казни, белорусском языке, исчезнувших политиках и нашумевшем «тунеядском» декрете.

 
 
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На первом месте будут интеграционалистские игры с Россией.
 
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