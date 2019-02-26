"Простым людям смотреть выступление не стоит". О чем будет говорить Лукашенко в пятницу?



Александр Лукашенко. Фото: Alexei Druzhinin / TASS

Методолог: на первом месте будут интеграционалистские игры с Россией и опасность аншлюса или образования на базе Союзного государства некой федерации, которая позволит изменить белорусскую и российскую конституции и изменить срокПолитический обозреватель: во время пятничного мероприятия в рамках «экспромта» главы государства могут возникнуть намеки и на возможный референдум, касающийся отношений с Россией.Аналитик Белорусского института стратегических исследований, политолог: Лукашенко на фоне напряжения в отношениях с Россией продолжит подчеркивать «святость» суверенитета государства. Возможно, мы услышим инсайты по поводу работы белорусско-российской комиссии, которая сейчас пересматривает соглашения по Союзному государству. Также следует ожидать заявлений об общем состояние отношений с Россией по итогам недавних встреч в Сочи.Директор Института развития и социального рынка для Беларуси и Восточной Европы: проведение пятничного разговора означает более активный переход властей к подготовке к президентским выборам, в ходе которых главными будут вопросы безопасности и суверенитета, так как особого роста доходов населения не видно.Подобная встреча состоялась в феврале 2017 года и длилась 7 часов и 20 минут – это рекорд продолжительности подобных мероприятий. В своем монологетогда поразмышлял об «обострении» отношений с Россией, смертной казни, белорусском языке, исчезнувших политиках и нашумевшем «тунеядском» декрете.