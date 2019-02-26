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Романчук подготовил для Лукашенко вопрос о "сером кардинале"
Ярослав Романчук. Фото: "БелГазета"
Независимого экономиста Ярослава Романчука снова пригласили на «Большой разговор с президентом». Предыдущее его участие запомнилось не только техническими сбоями в трансляции и фамильярным обращением к нему со стороны главы государства, ставшее мемом («Да, Ярослав?»).
Два года назад экономист говорил о неэффективном использовании бюджета и об исчерпавшей свой ресурс экономической модели страны.
Ярослав Романчук рассказал «Салідарнасці», почему он согласился участвовать в новом разговоре. О том, как изменилась экономика страны с момента предыдущей пресс-конференции и какие вопросы он подготовил к 1 марта.
Нужно доносить свои идеи с любой трибуны
По мнению Ярослава Романчука, участие в подобных мероприятиях дает возможность знакомить со своими идеями как простых людей, так и представителей властной номенклатуры. И тут действует старый проверенный принцип «Капля камень точит».
— После той встречи я сколько раз был в регионах и люди говорили мне: «Мы о вас узнали на той пресс-конференции, начали читать ваши тексты». Для меня это возможность еще раз заявить о том, что суверенитет нашей страны — это святое. Но не бедной страны, а страны, которая может создать современную экономику. Страны, из которой не бегут сотнями тысяч, а куда возвращаются.
«Все предложения тонут в бюрократическом болоте»
— По всем направлениям, начиная с инновационной, налоговой и бюджетной политики, делового климата, способов приватизации, в 99,9% случаев наши предложения не были как следует обсуждены. Потому что нет у нас нормальной диалоговой площадки для этого, — подвел краткий итог последних двух лет экономист.
Он напомнил, что регулярно пишет о состоянии дел в белорусской экономике, на конкретных примерах показывая, что сегодняшняя модель управления не способна решать поставленные главой государства задачи.
— Эти прошедшие года только подтвердили мои выводы, допущения и предложения, сделанные мной на прошлом разговоре. Например, если белорусская промышленность в прошлом году показала рост на 5,7%, то чистая прибыль при этом сократилась более чем на 50%. Все стало с ног на голову. Иждивенцами стали как раз те секторы, на которые Лукашенко и правительство делали ставку в качестве локомотивов экономики. Вместо поддержки людей в рамках декрета №3 государство их карает. Малый бизнес продолжают кошмарить.
Экономист подчеркнул, что даже здравые идеи и предложения тонут в бюрократическом болоте:
— Именно она, мощная бюрократическая система, является основным бенефициаром экономической модели. И главной угрозой для нашего суверенитета.
Вопросы к Лукашенко
— Основной вопрос, который нужно озвучить: когда наша экономика перестанет быть номенклатурной и станет народной? Народной она станет только тогда, когда у людей будут акции, имущество, земля. Только тогда экономика сможет достичь стратегических целей вроде ВВП в $ 100 миллиардов. Но, судя по всему, правительство до сих пор не приступило к созданию программы действий.
Еще экономист спросил бы у главы государства о механизмах противодействия саботирования его распоряжений, а также о кадровой политике:
— Почему в близком кругу советников президента до сих пор находятся люди, ответственные за масштабные кризисы последних лет? Например, серый кардинал Михаил Мясникович. Почему Лукашенко до этой поры не уволил его?
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