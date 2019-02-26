

Ярослав Романчук. Фото: "БелГазета"

Нужно доносить свои идеи с любой трибуны

«Все предложения тонут в бюрократическом болоте»

Вопросы к Лукашенко

Независимого экономистаснова пригласили на «Большой разговор с президентом». Предыдущее его участие запомнилось не только техническими сбоями в трансляции и фамильярным обращением к нему со стороны главы государства, ставшее мемом («Да, Ярослав?»).Два года назад экономист говорил о неэффективном использовании бюджета и об исчерпавшей свой ресурс экономической модели страны.Ярослав Романчук рассказал «Салідарнасці», почему он согласился участвовать в новом разговоре. О том, как изменилась экономика страны с момента предыдущей пресс-конференции и какие вопросы он подготовил к 1 марта.По мнению Ярослава Романчука, участие в подобных мероприятиях дает возможность знакомить со своими идеями как простых людей, так и представителей властной номенклатуры. И тут действует старый проверенный принцип «Капля камень точит».— подвел краткий итог последних двух лет экономист.Он напомнил, что регулярно пишет о состоянии дел в белорусской экономике, на конкретных примерах показывая, что сегодняшняя модель управления не способна решать поставленные главой государства задачи.Экономист подчеркнул, что даже здравые идеи и предложения тонут в бюрократическом болоте:Еще экономист спросил бы у главы государства о механизмах противодействия саботирования его распоряжений, а также о кадровой политике: