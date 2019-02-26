Инсайдер показал, как будут выглядеть Huawei P30 и P30 Pro

26 марта в Париже Huawei представит новые топовые смартфоны линейки P30. До пресс-конференции чуть меньше месяца, но дизайн двух главных аппаратов — P30 и P30 Pro — сегодня раскрыл известный точной информацией инсайдер Roland Quandt.

Флагманский Huawei P30 Pro получит систему минимум из четырех основных камер (если брать в расчет 3D ToF-модуль для определения глубины объектов в кадре). Главным нововведением станет возможность снимать с десятикратным зумом без потери качества в детализации.





Правда пока до конца не понятно, как именно производитель достигнет такого результата — через использование перископной оптики или программно. Зато известно, что общее фокусное расстояние фотосистемы смартфона в эквиваленте составит 16−125 миллиметров. Диафрагма — f/1.6−3.4.

«Обычный» P30 ограничится тремя модулями камеры — скорее всего, они перекочуют в аппарат с Mate 20 Pro. Фокусное расстояние в эквиваленте составит от 17 до 80 миллиметров.





Спереди оба устройства получат практически безрамочные дисплеи с вырезами-каплями. Сканеры отпечатков пальцев встроят прямо в экраны. Из различий — 3,5-мм джек для наушников, в Huawei P30 Pro его не будет. По более ранней информации, гаджеты оснастят фирменным процессором Kirin 980.

Кроме того, Huawei может представить «облегченный» P30 Lite и специальную топовую версию смартфона с поддержкой 5G-сетей.