Максим Галкин опубликовал в Instagram редкое семейное видео

Максим Галкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте семейное видео. На нем запечатлены редкие кадры: Алла Пугачева музицирует с дочерью Лизой. Шоумен в подписи к видео рассказал, что "пока Гарри занимался французским, Алла с Лизой музыкально баловались". Также Галкин рассказал поклонникам, что "Алла - мастер импровизаций "что вижу, то пою".

На записи Алла Борисовна поет за роялем, позже к ней присоединилась и маленькая Лиза. Видео взорвало интернет. Фанаты засыпали дуэт комплиментами. Известно, что за первый час видеозапись собрала около миллиона просмотров.

Источник: БЕЛТА.

