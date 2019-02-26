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Максим Галкин опубликовал в Instagram редкое семейное видео

27.02.2019 20:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Максим Галкин опубликовал в Instagram редкое семейное видео
Instagram

Максим Галкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте семейное видео. На нем запечатлены редкие кадры: Алла Пугачева музицирует с дочерью Лизой. Шоумен в подписи к видео рассказал, что "пока Гарри занимался французским, Алла с Лизой музыкально баловались". Также Галкин рассказал поклонникам, что "Алла - мастер импровизаций "что вижу, то пою".

На записи Алла Борисовна поет за роялем, позже к ней присоединилась и маленькая Лиза. Видео взорвало интернет. Фанаты засыпали дуэт комплиментами. Известно, что за первый час видеозапись собрала около миллиона просмотров.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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За первый час видеозапись собрала около миллиона просмотров.
 
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