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В Минске названы победители конкурса «100 идей для Беларуси»
27.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Минске выбрали победителей конкурса «100 идей для Беларуси», передает телеканал «МИР 24».
Заявки подавали тысячи изобретателей со всей страны, но в финал прошли всего 107 проектов.
По словам специалистов, эти разработки могут быть полезны во всех сферах – от энергетики до медицины. Например, агроробот, собранный из деталей конструктора, облегчит работу в огороде – он будет копать грядки. Теплицей можно управлять через интернет. Сэкономить электричество – с помощью уличного фонаря, который заряжается от движения автомобилей. Организаторы отмечают, что многие разработки прошлых лет уже в деле.
«На «БелАЗе» молодой человек подсчитал, что, если просто заменить лампочки на определенного вида энергосберегающие, сэкономится конкретная энергия. Он подал этот проект, сделал все. Предприятие поддержало его, внедрили. И сейчас есть профит от этого, конкретная польза. И таких проектов сотни. Самая главная наша задача, и задача молодых ребят – это не быть безразличными», – говорит Дмитрий Воронюк, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи.
Отметим, что 10 лучших разработчиков получили гранты на создание бизнес-планов.
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В финал прошли больше 100 проектов, которые могут быть полезны во всех сферах – от энергетики до медицины.
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