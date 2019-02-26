В Минске названы победители конкурса «100 идей для Беларуси»

В Минске выбрали победителей конкурса «100 идей для Беларуси», передает телеканал «МИР 24».

Заявки подавали тысячи изобретателей со всей страны, но в финал прошли всего 107 проектов.

По словам специалистов, эти разработки могут быть полезны во всех сферах – от энергетики до медицины. Например, агроробот, собранный из деталей конструктора, облегчит работу в огороде – он будет копать грядки. Теплицей можно управлять через интернет. Сэкономить электричество – с помощью уличного фонаря, который заряжается от движения автомобилей. Организаторы отмечают, что многие разработки прошлых лет уже в деле.

«На «БелАЗе» молодой человек подсчитал, что, если просто заменить лампочки на определенного вида энергосберегающие, сэкономится конкретная энергия. Он подал этот проект, сделал все. Предприятие поддержало его, внедрили. И сейчас есть профит от этого, конкретная польза. И таких проектов сотни. Самая главная наша задача, и задача молодых ребят – это не быть безразличными», – говорит Дмитрий Воронюк, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи.

Отметим, что 10 лучших разработчиков получили гранты на создание бизнес-планов.