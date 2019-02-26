ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске названы победители конкурса «100 идей для Беларуси»

27.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

В Минске выбрали победителей конкурса «100 идей для Беларуси», передает телеканал «МИР 24». 

Заявки подавали тысячи изобретателей со всей страны, но в финал прошли всего 107 проектов. 

По словам специалистов, эти разработки могут быть полезны во всех сферах – от энергетики до медицины. Например, агроробот, собранный из деталей конструктора, облегчит работу в огороде – он будет копать грядки. Теплицей можно управлять через интернет. Сэкономить электричество – с помощью уличного фонаря, который заряжается от движения автомобилей. Организаторы отмечают, что многие разработки прошлых лет уже в деле.

«На «БелАЗе» молодой человек подсчитал, что, если просто заменить лампочки на определенного вида энергосберегающие, сэкономится конкретная энергия. Он подал этот проект, сделал все. Предприятие поддержало его, внедрили. И сейчас есть профит от этого, конкретная польза. И таких проектов сотни. Самая главная наша задача, и задача молодых ребят – это не быть безразличными», – говорит Дмитрий Воронюк, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи. 

Отметим, что 10 лучших разработчиков получили гранты на создание бизнес-планов. 




ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В финал прошли больше 100 проектов, которые могут быть полезны во всех сферах – от энергетики до медицины.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко выразил соболезнования президенту Египта в связи с крушением поезда в Каире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика