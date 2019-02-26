|
«СТВ может гордиться этим проектом». Ультрасовременная ПТС появится в арсенале канала
Новости Беларуси. СТВ продолжает масштабное техническое перевооружение. После обновления студий и аппаратных у нашего телеканала появится еще одна передвижная телевизионная станция новейшего поколения.
Техника придется кстати телевизионщикам накануне II Европейских игр. Трансляция спортивных соревнований, концертов и шоу в высоком качестве – главная задача передвижной станции. Специально по заказу СТВ ее создавали в Литве, Сейчас наши специалисты знакомятся с новинкой.
Сергей Манько, СТВ:
8 камер формата НD, в том числе беспроводная и две суперскоростные, современный режиссерский пульт. Отдельная локация для звукорежиссера.
Из новинок – рабочее место для режиссеров повторов – ассистентов, которые выбирают лучшие моменты спортивного матча или песенного конкурса. Литовские производители с мировым именем создали для СТВ лучшее, что есть сегодня на рынке.
Арас Кряучюнас, руководитель отдела проектов компании (Литва):
Компания сотрудничает с телевизионщиками десятков стран, но к белорусам интерес особый. Проект реализовали в сжатые сроки не в ущерб качеству.
Эдмундас Стумбрис, учредитель компании (Литва):
Рамунас Дирмейкис, директор компании (Литва):
Рядом с ПТС машина сопровождения. Это также новая покупка СТВ. Здесь легко помещаются камеры и все необходимое оборудование. Позаботились и о комфортной доставке инженеров и режиссерской бригады.
В передвижной станции нет ничего лишнего. Режиссерский пульт прост и удобен. Отличная шумоизоляция и приятный глазу цвет отделки, чтобы ничто не отвлекало от прямого эфира.
Внутри много света и пространства. ПТС-трансформер также новинка для белорусского телевидения.
Константин Авраменко, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Свой первый тест-драйв обе машины прошли в Шауляе, а уже в марте передвижная станция будет обеспечивать телетрансляции на нашем канале. II Европейские игры для ПТС станут первым серьезным экзаменом.
Сергей Манько:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. СТВ продолжает масштабное техническое перевооружение. После обновления студий и аппаратных у нашего телеканала появится еще одна передвижная...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)