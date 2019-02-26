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«СТВ может гордиться этим проектом». Ультрасовременная ПТС появится в арсенале канала

27.02.2019 19:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. СТВ продолжает масштабное техническое перевооружение. После обновления студий и аппаратных у нашего телеканала появится еще одна передвижная телевизионная станция новейшего поколения.

«СТВ может гордиться этим проектом». Ультрасовременная ПТС появится в арсенале канала

Техника придется кстати телевизионщикам накануне II Европейских игр. Трансляция спортивных соревнований, концертов и шоу в высоком качестве – главная задача передвижной станции. Специально по заказу СТВ ее создавали в Литве, Сейчас наши специалисты знакомятся с новинкой.

«СТВ может гордиться этим проектом». Ультрасовременная ПТС появится в арсенале канала

Сергей Манько, СТВ:
Новая станция создана по последнему слову телевизионной моды. Все самое лучшее мировое оборудование  именно здесь. Качество картинки уже оценили режиссеры и технические специалисты СТВ, а вскоре в этом смогут убедиться и телезрители.

«СТВ может гордиться этим проектом». Ультрасовременная ПТС появится в арсенале канала

8 камер формата НD, в том числе беспроводная и две суперскоростные, современный режиссерский пульт. Отдельная локация для звукорежиссера.

«СТВ может гордиться этим проектом». Ультрасовременная ПТС появится в арсенале канала

Из новинок – рабочее место для режиссеров повторов – ассистентов, которые выбирают лучшие моменты спортивного матча или песенного конкурса. Литовские производители с мировым именем создали для СТВ лучшее, что есть сегодня на рынке.

«СТВ может гордиться этим проектом». Ультрасовременная ПТС появится в арсенале канала

Арас Кряучюнас, руководитель отдела проектов компании (Литва):
Эта телевизионная станция позволяет быстро ее развернуть на больших мероприятиях и позволяет при необходимости дополнить ее лучшим оборудованием. И это вообще лучшее, что нам удалось сделать на сегодня.

«СТВ может гордиться этим проектом». Ультрасовременная ПТС появится в арсенале канала

Компания сотрудничает с телевизионщиками десятков стран, но к белорусам интерес особый. Проект реализовали в сжатые сроки не в ущерб качеству.   

«СТВ может гордиться этим проектом». Ультрасовременная ПТС появится в арсенале канала

Эдмундас Стумбрис, учредитель компании (Литва):
Этот проект был очень ответственный для нас. Это первая ПТС такого класса для Беларуси, и мы думаем, что СТВ может гордиться этим проектом относительно других телекомпаний.

«СТВ может гордиться этим проектом». Ультрасовременная ПТС появится в арсенале канала

Рамунас Дирмейкис, директор компании (Литва):
Результат очень впечатляет, хотя и время, и все было против нас, но совместная работа помогла сделать этот проект успешным. Наши специалисты довольно легко нашли язык, потому что мы прошли немалый путь при разработке совместного проекта. Никаких упреков нет, квалификация очень высокая.

«СТВ может гордиться этим проектом». Ультрасовременная ПТС появится в арсенале канала

Рядом с ПТС машина сопровождения. Это также новая покупка СТВ. Здесь легко помещаются камеры и все необходимое оборудование. Позаботились и о комфортной доставке инженеров и режиссерской бригады.

«СТВ может гордиться этим проектом». Ультрасовременная ПТС появится в арсенале канала

В передвижной станции нет ничего лишнего. Режиссерский пульт прост и удобен. Отличная шумоизоляция и приятный глазу цвет отделки, чтобы ничто не отвлекало от прямого эфира.

«СТВ может гордиться этим проектом». Ультрасовременная ПТС появится в арсенале канала

Внутри много света и пространства. ПТС-трансформер также новинка для белорусского телевидения.

«СТВ может гордиться этим проектом». Ультрасовременная ПТС появится в арсенале канала

Константин Авраменко, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Машина действительно получилась хорошей, технически вооруженной: беспроводные камеры, super slow-motion, хорошая графика. Достойный, отличный вариант европейского уровня и мирового, наверное, тоже.

Свой первый тест-драйв обе машины прошли в Шауляе, а уже в марте передвижная станция будет обеспечивать телетрансляции на нашем канале. II Европейские игры для ПТС станут первым серьезным экзаменом.

«СТВ может гордиться этим проектом». Ультрасовременная ПТС появится в арсенале канала

Сергей Манько:
Масштаб новинки впечатляет. Новая передвижная станция поможет команде СТВ не пропустить ни одного яркого момента на спортивных аренах и больших концертных площадках. А зрители получат действительно качественную картинку и еще больше эмоций от просмотра.
 
 
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Новости Беларуси. СТВ продолжает масштабное техническое перевооружение. После обновления студий и аппаратных у нашего телеканала появится еще одна передвижная...
 
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