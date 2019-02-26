Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»









Отмечается, что победителем Национального отбора на конкурс в этом году стала певица MARUV, которая отказалась подписывать договор для представления Украины на Международном песенном конкурсе.





Представители НОТУ обратились с предложением выступить на "Евровидении" к конкурсантам, которые вышли в финал Нацотбора, но от поездки в Тель-Авив отказались также группы Freedom Jazz и Kazkа, которые заняли второе и третье место в Нацотборе соответственно. Отмечается, что "Суспільне" отказалось выбирать представителя нашей страны на конкурсе из числа тех, кто не участвовал в Нацотборе, поскольку уважает выбор зрителей.





Отмечается также, что Национальный отбор в этом году "привлек внимание к проблемам связей украинских артистов с шоу-бизнесом на территории страны-агрессора, которые и на пятом году военного конфликта все еще остаются очень тесными".





"В сложившейся ситуации, следуя закону об Общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации хода Национального отбора "Суспільне" решило отказаться от участия в Международном песенном конкурсе "Евровидение-2019"", - говорится в сообщении.









Как сообщалось ранее, певица MARUV (Анна Корсун), победившая в Нацотборе 23 февраля, отказалась представлять Украину после изучения пунктов договора, которые она считает "кабальными". Певица, которая гастролирует в РФ, заявила, что не желает быть "битой на политической арене".





Имя представителя от Украины планировали объявить 26 февраля после того, как НОТУ и команда MARUV не пришли к согласию относительно условий контракта. Вместе с тем, группа Freedom Jazz, которая заняла второе место, отказалась представлять Украину на песенном конкурсе в Тель-Авиве. Также от участия в конкурсе отказалась группа KAZKA, которая заняла третье место в Национальном отборе. Член правления НОТУ Александра Кольцова предположила, что в этом году Украина может отказаться от участия в "Евровидении".





В целом, Нацотбор в этом году стал одним из самых скандальных в истории. В частности, Анну и Марию Опанасюк (дуэт ANNA MARIA) из Крыма раскритиковали за их позицию о Крыме. Певицы в интервью не смогли дать четкого ответа на вопрос, чей Крым и был ли полуостров оккупирован Россией. Мать девушек занимает должность вице-премьера в подконтрольном России правительстве Крыма, а отец – судья в местном Верховном суде.