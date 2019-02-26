|
«Гомсельмаш» планирует собирать комбайны в Узбекистане
Делегация завода посетила Ташкент.
Фото: Гомсельмаш
«Гомсельмаш» может запустить сборочное производство комбайнов Ташкентской области Узбекистан. Проект обсуждался во время визита делегации гомельского завода в Узбекистан.
Здесь прошли переговоры с хокимиятом Ташкентской области, руководством АО «Узагротехсаноатхолдинг», АО «Технолог».
В Узбекистан сейчас поставляются в основном кормоуборочные комбайны КСК-600 и комплексы К-Г-6. Также обсуждалось наращивание поставок в эту страну, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Делегация завода посетила Ташкент.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)