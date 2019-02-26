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«Гомсельмаш» планирует собирать комбайны в Узбекистане

27.02.2019 19:51 — Разное | Партизан  
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Делегация завода посетила Ташкент.


Фото: Гомсельмаш

«Гомсельмаш» может запустить сборочное производство комбайнов Ташкентской области Узбекистан. Проект обсуждался во время визита делегации гомельского завода в Узбекистан.
 
Здесь прошли переговоры с хокимиятом Ташкентской области, руководством АО «Узагротехсаноатхолдинг», АО «Технолог».


В Узбекистан сейчас поставляются в основном кормоуборочные комбайны КСК-600 и комплексы К-Г-6. Также обсуждалось наращивание поставок в эту страну, сообщает пресс-служба завода.

 
 
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