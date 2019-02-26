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Заседание Минской группы было сорвано «базарными тетками»

27.02.2019 19:42 — Разное | Партизан  
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Украинская делегация покинула заседание Минской группы в знак протеста против некорректного поведения представителей сепаратистов.



Подробностями инцидента поделилась представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко.
 
«Украинская делегация высказала решительный протест координатору из-за превращения важного переговорного процесса в базар с брехливыми хамами и покинула зал заседаний. Мои коллеги жестко заявили представителям ОБСЕ и РФ о недопустимости оскорбительных, недипломатичных высказываний в рамках переговорного процесса со стороны марионеток Кремля», — написала в своем Фейсбуке Ирина Геращенко.


Недовольство украинской делегации вызвали высказывания представителей сепаратистов в адрес высшего политического руководства Украины.

Стороны на встрече пытались обсудить освобождение и обмен заложников, военнопленных, в том числе захваченных в Керченском проливе украинских моряков, и осужденных в Украине представителей сепаратистов.


 
 
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Украинская делегация покинула заседание Минской группы в знак протеста против некорректного поведения представителей сепаратистов.
 
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