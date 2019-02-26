Заседание Минской группы было сорвано «базарными тетками»









Подробностями инцидента поделилась представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко.

Фейсбуке Ирина Геращенко. «Украинская делегация высказала решительный протест координатору из-за превращения важного переговорного процесса в базар с брехливыми хамами и покинула зал заседаний. Мои коллеги жестко заявили представителям ОБСЕ и РФ о недопустимости оскорбительных, недипломатичных высказываний в рамках переговорного процесса со стороны марионеток Кремля», — написала в своемИрина Геращенко.









Недовольство украинской делегации вызвали высказывания представителей сепаратистов в адрес высшего политического руководства Украины.





Стороны на встрече пытались обсудить освобождение и обмен заложников, военнопленных, в том числе захваченных в Керченском проливе украинских моряков, и осужденных в Украине представителей сепаратистов.



