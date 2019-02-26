ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украина отказалась от участия в "Евровидении"

27.02.2019 20:46 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от участия в Международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». Об этом сообщается на сайте НОТУ.

Решение было принято после того, как от участия в конкурсе сначала отказалась победитель национального отбора певица MARUV, а затем и другие участники, вошедшие в финале в пятерку лидеров по итогам голосования.

Согласно правилам конкурса, заказчик имеет право назначить любого исполнителя не из числа участников национального отбора. Но, как объясняет НОТУ, они отказались от этой возможности, так как уважают выбор зрителей.

— Но национальный отбор обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине: связей артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на 5-м году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлем, у другой части вызывает возмущение и неприятие.

Вещатель указывает на то, что законы Украины не запрещают отечественным исполнителям работать в России, однако в обществе этот факт не находит понимания.

— В сложившейся ситуации, следуя Закону об Общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации национального отбора Общественный вещатель решил отказаться от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019».

НОТУ также заявляет, что начинает «общественный диалог в формате ток-шоу, форумов и обсуждений с участием ведущих экспертов сферы для формулирования позиции украинского общества к этой проблеме, а также выработки предложений к проекту закона, который мог бы урегулировать ситуацию с сотрудничеством украинских артистов с государством-агрессором».


Скандал и еще 4 попытки

О том, что НОТУ и победитель национального отбора MARUV не смогли подписать соглашение об участии исполнительницы в международном конкурсе, стало известно 25 февраля.

Как говорилось в сообщении, НОТУ и исполнительница «не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе „Евровидение-2019“ из-за ряда причин».

MARUV была более конкретна, пояснив, что «не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков». «Я — музыкант, а не бита на политической арене», — написала исполнительница в Facebook.

Попытки договориться с группой Freedom-jazz, занявшей второе место в национальном отборе, тоже оказались безуспешными, как позже и с группой Kazka.

Занявшая 4-е место в нацотборе группа Brunettes Shoot Blondes даже не стала дожидаться приглашения.

— Нам поступает много сообщений. Хотим заранее сообщить: если нам поступит предложение по участию в «Евровидении-2019», мы его отклоним, — заявили музыканты.

Украина участвует в конкурсе начиная с 2003 года, и довольно успешно. В 2004 году Руслана и в 2016-м Джамала занимали на конкурсе первые места. Вторые места Украине принесли в 2007 и 2008 годах Верка Сердючка и Ани Лорак. В 2011 году певица Мика Ньютон заняла 4-е место. В 2013-м певица Злата Огневич — 3 место.

От участия в «Евровидении» Украина впервые отказалась в 2015 году «из-за нестабильной финансовой и политической ситуации в стране».

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от участия в "Евровидении-2019".
 
Новости дня
Новости разные
 
Украина отказалась от участия в Евровидении-2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика