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Украина отказалась от участия в "Евровидении"
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Решение было принято после того, как от участия в конкурсе сначала отказалась победитель национального отбора певица MARUV, а затем и другие участники, вошедшие в финале в пятерку лидеров по итогам голосования.
Согласно правилам конкурса, заказчик имеет право назначить любого исполнителя не из числа участников национального отбора. Но, как объясняет НОТУ, они отказались от этой возможности, так как уважают выбор зрителей.
— Но национальный отбор обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине: связей артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на 5-м году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлем, у другой части вызывает возмущение и неприятие.
Вещатель указывает на то, что законы Украины не запрещают отечественным исполнителям работать в России, однако в обществе этот факт не находит понимания.
— В сложившейся ситуации, следуя Закону об Общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации национального отбора Общественный вещатель решил отказаться от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019».
НОТУ также заявляет, что начинает «общественный диалог в формате ток-шоу, форумов и обсуждений с участием ведущих экспертов сферы для формулирования позиции украинского общества к этой проблеме, а также выработки предложений к проекту закона, который мог бы урегулировать ситуацию с сотрудничеством украинских артистов с государством-агрессором».
Скандал и еще 4 попытки
О том, что НОТУ и победитель национального отбора MARUV не смогли подписать соглашение об участии исполнительницы в международном конкурсе, стало известно 25 февраля.
Как говорилось в сообщении, НОТУ и исполнительница «не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе „Евровидение-2019“ из-за ряда причин».
MARUV была более конкретна, пояснив, что «не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков». «Я — музыкант, а не бита на политической арене», — написала исполнительница в Facebook.
Попытки договориться с группой Freedom-jazz, занявшей второе место в национальном отборе, тоже оказались безуспешными, как позже и с группой Kazka.
Занявшая 4-е место в нацотборе группа Brunettes Shoot Blondes даже не стала дожидаться приглашения.
— Нам поступает много сообщений. Хотим заранее сообщить: если нам поступит предложение по участию в «Евровидении-2019», мы его отклоним, — заявили музыканты.
Украина участвует в конкурсе начиная с 2003 года, и довольно успешно. В 2004 году Руслана и в 2016-м Джамала занимали на конкурсе первые места. Вторые места Украине принесли в 2007 и 2008 годах Верка Сердючка и Ани Лорак. В 2011 году певица Мика Ньютон заняла 4-е место. В 2013-м певица Злата Огневич — 3 место.
От участия в «Евровидении» Украина впервые отказалась в 2015 году «из-за нестабильной финансовой и политической ситуации в стране».
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Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от участия в "Евровидении-2019".
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