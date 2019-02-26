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Скандал и еще 4 попытки

Решение было принято после того, как от участия в конкурсе сначала отказалась победитель национального отбора певица MARUV, а затем и другие участники, вошедшие в финале в пятерку лидеров по итогам голосования.Согласно правилам конкурса, заказчик имеет право назначить любого исполнителя не из числа участников национального отбора. Но, как объясняет НОТУ, они отказались от этой возможности, так как уважают выбор зрителей.Вещатель указывает на то, что законы Украины не запрещают отечественным исполнителям работать в России, однако в обществе этот факт не находит понимания.НОТУ также заявляет, что начинает «общественный диалог в формате ток-шоу, форумов и обсуждений с участием ведущих экспертов сферы для формулирования позиции украинского общества к этой проблеме, а также выработки предложений к проекту закона, который мог бы урегулировать ситуацию с сотрудничеством украинских артистов с государством-агрессором».О том, что НОТУ и победитель национального отбора MARUV не смогли подписать соглашение об участии исполнительницы в международном конкурсе, стало известно 25 февраля.Как говорилось в сообщении, НОТУ и исполнительницаMARUV была более конкретна, пояснив, что «не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков». «Я — музыкант, а не бита на политической арене», — написала исполнительница в Facebook.Попытки договориться с группой Freedom-jazz, занявшей второе место в национальном отборе, тоже оказались безуспешными, как позже и с группой Kazka.Занявшая 4-е место в нацотборе группа Brunettes Shoot Blondes даже не стала дожидаться приглашения.заявили музыканты.Украина участвует в конкурсе начиная с 2003 года, и довольно успешно. В 2004 году Руслана и в 2016-м Джамала занимали на конкурсе первые места. Вторые места Украине принесли в 2007 и 2008 годах Верка Сердючка и Ани Лорак. В 2011 году певица Мика Ньютон заняла 4-е место. В 2013-м певица Злата Огневич — 3 место.От участия в «Евровидении» Украина впервые отказалась в 2015 году