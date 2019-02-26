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Белорусские колхозы: дома-развалюхи, и зарплата продуктами

27.02.2019 20:42 — Разное | UDF  
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Обычно колхозы дают своим сотрудникам жилье. В колхозе, который находится в деревне Большие Лежни Шумилинского района, также можно получить служебный дом. Но состояние такого жилья просто шокирует.

Владимир Старовойтов пять лет назад устроился на работу в колхоз. Вместе с женой с инвалидностью – поселились в служебном доме.

Выбитые стекла, разрушенное крыльцо, дырявая крыша… Даже туалета не было. Чтобы поставить как минимум два окна и входные двери Владимиру пришлось брать кредит.

«Установили дверь, потому что старая была трухлявая – дернешь, она падает», – жалуется Владимир.

В доме – две печи. Топить Владимир решается только одну. Но и она требует немедленного ремонта. Ведь, когда ее начинаешь топить, весь дом заполняется дымом. На чердаке тоже все заполняется дымом. Правда, здесь дым не задерживается – выходит через дырявую крышу.

Недавно Владимир все-таки достучался до руководства. Дом осмотрели пожарные… и под угрозой штрафа выставили сельчанину сроки для исправления всех недостатков.

«Дали мне до 1.04.2019 года все сделать. А где у меня такие деньги? У меня таких денег нет», – говорит мужчина.

Мужчина работает в колхозе животноводом. Как выяснилось, житель уже давно не получает живых денег. Берет на предприятии еду, стоимость которой высчитывают из зарплаты.

«Зарплата – 404 рубля, получить на руки – 0. Высчитывают за продукты, – показывает нам расчетный лист Владимир. – Вопрос, а как можно платить за свет, если денег нет?», – недоумевает Владимир.

30 дней и 30 ночей на работе – зарплата около $ 100. Рабочие колхозов борются против мизерных зарплат

Руководство колхоза о проблемах Владимира знает и даже не против помочь… по договору.

«Ну, понимаете, у нас договор подписывается с квартиросъемщиком – все внутренние дела он должен делать сам! Понимаете, – рассказала нам по телефону заместитель директора хозяйства «Лежни» Валентина Яцко. – Красить, клеить, ремонтировать. У нас хозяйство никому не делает ремонт. Если он в плохом состоянии… можно дом довести за год, за два, понимаете?! Необходимо поддерживать ежегодно!»

Но нашего героя такая помощь не устраивает.

«А почему я должен делать этот ремонт, если мне дом дали в таком состоянии? Если меня могут уволить, выселить из этого дома. А я буду делать ремонт, если все течет, и все надо делать?!», – спрашивает Владимир Старовойтов.

По закону, служебное жилье должно соответствовать всем санитарным, гигиеническим и техническим нормам – что прописывается в типичном договоре, но специалисты предупреждают.

«Если вы получаете жилье, в котором плесень на стенах, не работает канализация, не работает водопровод, – говорит адвокат Ирина Шелег, – если вы подпишете договор, что все работает и все хорошо, то все обязанности по ремонту после возложат на вас».

Уезжать из Больших Лежней Владимир Старовойтов не хочет: познакомился, прижился, весной планирует купить и поставить теплицу… Но если руководство не поможет, то придется искать другое место, с человечесими условиями жизни.

 
 
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Обычно колхозы дают своим сотрудникам жилье.
 
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