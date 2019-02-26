Белорусские колхозы: дома-развалюхи, и зарплата продуктами

пять лет назад устроился на работу в колхоз. Вместе с женой с инвалидностью – поселились в служебном доме.Выбитые стекла, разрушенное крыльцо, дырявая крыша… Даже туалета не было. Чтобы поставить как минимум два окна и входные двери Владимиру пришлось брать кредит.– жалуется Владимир.В доме – две печи. Топить Владимир решается только одну. Но и она требует немедленного ремонта. Ведь, когда ее начинаешь топить, весь дом заполняется дымом. На чердаке тоже все заполняется дымом. Правда, здесь дым не задерживается – выходит через дырявую крышу.Недавно Владимир все-таки достучался до руководства. Дом осмотрели пожарные… и под угрозой штрафа выставили сельчанину сроки для исправления всех недостатков.– говорит мужчина.Мужчина работает в колхозе животноводом. Как выяснилось, житель уже давно не получает живых денег. Берет на предприятии еду, стоимость которой высчитывают из зарплаты.недоумевает Владимир.30 дней и 30 ночей на работе – зарплата около $ 100. Рабочие колхозов борются против мизерных зарплатРуководство колхоза о проблемах Владимира знает и даже не против помочь… по договору.– рассказала нам по телефону заместитель директора хозяйства «Лежни». –Но нашего героя такая помощь не устраивает.– спрашивает Владимир Старовойтов.По закону, служебное жилье должно соответствовать всем санитарным, гигиеническим и техническим нормам – что прописывается в типичном договоре, но специалисты предупреждают.– говорит адвокатУезжать из Больших Лежней Владимир Старовойтов не хочет: познакомился, прижился, весной планирует купить и поставить теплицу… Но если руководство не поможет, то придется искать другое место, с человечесими условиями жизни.