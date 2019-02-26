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А как дела у «Стройтреста № 1»?

Минский «Стройтрест № 1» посетил первый зампред Мингорисполкома. Он порекомендовал предприятию выработать стратегию развития на перспективу, рассмотрев в том числе работу на экспорт.Исполняющий обязанности гендиректора трестапояснил, что предприятие имело опыт работы в Туле, но отношение российского частного бизнеса, который преобладает в строительной сфере РФ, отбивает всякое желание у государственного подрядчика там работать. Часто оплату за выполненные объемы приходится ждать годами. Эта проблема касается и некоторых белорусских заказчиков, которые не вовремя рассчитываются с подрядчиками, что вымывает оборотные средства подрядчика.Отметим, что с таким подходом в России белорусские строители сталкиваются не впервые. Например, в начале года сообщалось, что деньги за строительство объектов к чемпионату мира по футболу планируют выбивать через суд «Стройтрест № 3» из Солигорска и Гомельский домостроительный комбинат.Проблему задолженности белорусским строителям за сооруженные ими к ЧМ-2018 тренировочные базы в России поднимал и Александр Лукашенко.— заявил тогда руководитель Беларуси.Сейчас производственная программа предприятия сформирована только на 90%, но трест участвует во всех торгах, и до конца марта ставится задача обеспечить загрузку по году на 115%. Упор сделают на жилищное строительство и взаимодействие с частными заказчиками. Трест уже строит магазин «Виталюр».По итогам же 2018 года ОАО «Стройтрест № 1» выполнил объем СМР на 104 млн при плане 106 млн. Темп роста производительности труда к 2017 году составил 116%. Выручка от реализации продукции — 57,9 тысячи на одного работника (109,8%). Среднемесячная заработная плата достигла уровня 1195 рублей (темп роста — 118,6%). Выполнены также финансовые показатели по прибыли от реализации продукции, чистой прибыли, рентабельности продаж, снижению уровня затрат.Помимо объектов к Европейским играм, трест ввел в эксплуатацию детский сад в Брилевичах, первый пусковой комплекс гипсового завода в Гатово, Молодежный театр, СШ № 110 (после реконструкции) и другие объекты.