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От имени "Беларусбанка" разослали письма с вирусом
Фото: Taskin Ashiq, unsplash.com
ОАО «АСБ Беларусбанк» предупредил своих клиентов о выявленных фактах рассылки электронных писем с вредоносным вложением.
Письма рассылались клиентам якобы от имени банка с почтового ящика
Банк просит получателей таких писем немедленно связаться с контакт-центром «Беларусбанка» по телефону 147. Больше никаких подробностей не сообщается.
Напомним, 20 февраля «Беларусбанк» сообщил о фальшивых аккаунтах в социальных сетях. От имени банка мошенники выманивали деньги у доверчивых пользователей.
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Зараженные письма были отправлены с адреса info@belarusbank.by.
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