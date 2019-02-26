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Соблазнительная Анна Седокова в чулках оголила грудь на камеру
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Известная певица Анна Седокова без стеснения, с удовольствием делится в сети откровенными фото, которые неизменно вызывают жаркие споры среди пользователей. Впрочем, звезду это ничуть не смущает, потому она продолжает баловать поклонников пикантными кадрами. Один из них артистка опубликовала в Instagram.
Знаменитость позирует в пиджаке, из-под которого видны черные чулки с кружевной резинкой. Сложно не заметить и пышную оголенную грудь Анны. Она дополнила соблазнительный наряд забавными "заячьими ушками" на обруче. Макияж с акцентом на губы с алой помадой и томный взгляд на камеру придают снимку особую чувственную атмосферность.
Подписчики певицы разделились во мнении. Одни посчитали, что Анна переборщила с колличетвом откровенных фотосессий, а другие традиционно восхитились ее фигурой и умением быть пленительной и соблазнительной, невзирая на статус многодетной мамы.
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
"Анюта шикарная!", "Горячая штучка", "Аня! Просто секс ходячий", "Невероятная!", "Аня, ты как кофе горяча, и как аромат кофе соблазнительна!", "Можно смотреть бесконечно", "Аня, вы всегда сексуально выглядите, и даже в одежде", "Аня молодец без комплексов", "Можно поскромнее", - писали комментаторы.
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Певица предстала перед поклонниками в пикантном наряде.
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