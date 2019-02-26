Атрибутика Евроигр-2019 будет перевозиться через границу по упрощенным правилам – ГТК

В Государственном таможенном комитете состоялось заседание подкомитета по таможенному регулированию Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр, в ходе которого обсуждались вопросы упрощенных правил для провоза атрибутики и других товаров Евроигр-2019, сообщили в ГТК.

"Так, атрибутика для организации Игр, в том числе спортивный инвентарь и фото- и видеооборудование, могут помещаться под специальную таможенную процедуру", - говорится в сообщении.

В ГТК пояснили, что также товары, ввозимые непосредственно аккредитованными лицами в соответствии с Приложением 1 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 № 107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования", могут ввозиться без уплаты таможенных пошлин, налогов независимо от стоимости и веса.

Также на повестке дня значилось обсуждение вопросов, касающихся организации беспрепятственного перемещения через таможенную границу товаров, необходимых для проведения II Европейских игр. В частности, возможности их декларирования с использованием портала "Предварительное электронное представление сведений", помещения под специальную таможенную процедуру. Отдельное внимание уделено подготовке к эстафете "Пламя мира", проводимой в рамках Игр.

"Участники также обсудили подготовку информационных буклетов о порядке перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров для личного пользования", - отметили в ГТК.