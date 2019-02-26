Лукашенко выразил соболезнования президенту Египта в связи с крушением поезда в Каире

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Саиду Хусейну Халилу аль-Сиси, родным и близким погибших в результате крушения поезда на железнодорожном вокзале в Каире, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

Глава государства отметил, что известие о трагической гибели людей и большом количестве раненых глубокой болью и скорбью отозвалось в белорусском обществе.

Александр Лукашенко также передал слова поддержки и пожелал быстрого выздоровления пострадавшим.