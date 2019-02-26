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Лукашенко выразил соболезнования президенту Египта в связи с крушением поезда в Каире
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Саиду Хусейну Халилу аль-Сиси, родным и близким погибших в результате крушения поезда на железнодорожном вокзале в Каире, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.
Глава государства отметил, что известие о трагической гибели людей и большом количестве раненых глубокой болью и скорбью отозвалось в белорусском обществе.
Александр Лукашенко также передал слова поддержки и пожелал быстрого выздоровления пострадавшим.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Саиду Хусейну Халилу аль-Сиси, родным и...
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