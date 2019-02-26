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В Большом театре Беларуси прозвучит вокальный цикл Франца Шуберта "Зимний путь"

27.02.2019 20:24 — Разное | Интерфакс  
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"Это Божья искра!" – сказал гениальный Бетховен, услышав песни, написанные Францем Шубертом. 6 марта в Камерном зале Большого театра прозвучит вокальный цикл австрийского композитора "Зимний путь". На сцене – сопрано Татьяна Гаврилова, за роялем – Ольга Запольская.

 Ровно год назад Татьяна Гаврилова и Ольга Запольская впервые в Беларуси исполнили весь цикл "Зимний путь" Франца Шуберта. Но магия этой тончайшей музыки и глубокой поэзии не отпускает их до сих пор.

"Пока не начинаешь работать с этим удивительным материалом, просто слушая записи, цепенеешь от мастерства высочайшего уровня и благоговеешь перед ним. Но как только взял на себя смелость и начал исполнять песни Шуберта, понимаешь: какое это вокальное наслаждение – интеллектуальное и музыкантское! Пожалуй, для меня Шуберт – это целая Вселенная, уходящая в бесконечность…" – признается сопрано Большого театра Беларуси, лауреат международных конкурсов, обладательница медали Франциска Скорины Татьяна Гаврилова.

В Большом театре Беларуси прозвучит вокальный цикл Франца Шуберта "Зимний путь"

Известно, что вокальный цикл "Зимний путь" композитор создавал в свой предпоследний год жизни, наполненный не самыми радостными событиями: его сочинения не издавали, и он вынужден был думать о заработке, но и тут его ждали неудачи – ему отказывали в должностях, не везло ему и на конкурсах. Неудивительно, что, по воспоминаниям современников Шуберта, тот "был мрачен и утомлен". В таком настроении композитор и написал двадцать четыре "ужасные песни" (как их называл сам автор) вокального цикла.

"Убеждена: каждый человек проходит свой "Зимний путь" – либо в какой-то период жизни, а возможно, неоднократно сворачивая на него", – продолжила Т. Гаврилова.

Она отметила, что проблемы, которые кажутся нам неразрешимыми трагедиями, "лишь делают нас сильнее", а разочарования, одиночество, утраты есть и будут в жизни каждого.

" Но необходимо помнить, что зимние холода сменяет весна, а потом приходит и лето. Свой "Зимний путь" надо воспринимать лишь как начало, начало чего-то несомненно хорошего и замечательного... Я очень люблю музыку Шуберта, это один из моих любимейших композиторов. Поэтому обязательно продолжу работу над его вокальными циклами и камерными произведениями. Да, музыка Шуберта в какой-то степени эстетская, поэтому хотелось бы, чтобы зритель, пришедший 6 марта в Камерный зал, был хоть немного, но подготовлен к тому, что это будет совсем не развлекательный формат концерта. Но даже если публика не будет владеть какой-то информацией о композиторе и времени, в котором он жил, чудесный актер Василий Бойдак обязательно поможет слушателям понять сюжетную линию всего цикла", - заверила она.

 
 
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"Это Божья искра!" – сказал гениальный Бетховен, услышав песни, написанные Францем Шубертом. 6 марта в Камерном зале Большого театра прозвучит вокальный цикл...
 
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