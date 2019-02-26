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Россия может выступить посредником между Индией и Пакистаном - Косачев

27.02.2019 20:04 — Разное | Интерфакс  
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Россия сможет, если потребуется, стать посредником в урегулировании индо-пакистанского конфликта, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"И, если наша помощь потребуется, - уверен, Россия сможет как выступить посредником непосредственно в трехстороннем формате, так и поддержать мирные усилия в рамках Совбеза ООН", - написал К.Косачев на своей странице в "Фейсбуке", комментируя обострение конфликта между Индией и Пакистаном.

"Сама Россия, конечно же, готова всемерно содействовать мирному разрешению всех спорных вопросов между обоими государствами с учетом нашей абсолютной незаинтересованности в "победе" любой из сторон: ведь победителем в конфликте между двумя ядерными державами может стать только тот, кто руководствуется логикой - "чем хуже, тем лучше". То есть, по сути - враги и Индии, и Пакистана", - отметил он.

Сенатор отметил, что во всем мире сейчас с глубочайшей тревогой наблюдают за резким обострением ситуации вдоль Линии контроля между Индией и Пакистаном.

"Мы в России считаем оба государства дружественными. И главное - мы в России, конечно же, абсолютно не заинтересованы в дальнейшей эскалации напряженности", - заявил К.Косачев.

По его мнению, ещё предстоит проанализировать ход событий, приведший к обострению, для того чтобы избежать рецидивов. Но в любом случае сторонам нужно проявить выдержку и взять паузу, полагает сенатор.

"Это тот случай, когда остановиться - не значит потерять лицо. Тем более, если обе страны сознательно втягивают в конфликт третьи силы - террористы", - отметил он.

К.Косачев напомнил, что Россия недавно столкнулась с похожими инцидентами на Ближнем Востоке, в которых пострадали российские граждане и самолеты.

"И та линия поведения, которую избрала Россия, - твердая, но сознательно не конфронтационная, - позволила предотвратить худшие сценарии, убедив, однако, что такая линия - отнюдь не признак слабости, и военные ответы у России всегда найдутся на любое умышленно агрессивное действие. Полагаю, Индии и Пакистану есть смысл присмотреться к нашему опыту", - отметил сенатор.

 
 
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Россия сможет, если потребуется, стать посредником в урегулировании индо-пакистанского конфликта, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам...
 
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