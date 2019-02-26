Стадион "Динамо" не вышел в число финалистов конкурса на звание лучшего стадиона года в мире. Авторитетный сайт StadiumDB.com назвал десятку лучших стадионов мира.

Между тем, в число ТОП-10 попали четыре российских стадиона - "Волгогрaд-Aренa", "Сaмaрa-Aренa", "Ростов-Aренa" и "Сaрaнск-Aренa", а также спортивные арены Турции, Венгрии, Китая и Австралии. У Китая и Венгрии представлено по два стадиона.

Голосование за звание лучшего проводится отдельно болельщиками в режиме онлайн, и отдельно экспертной комиссией. Голосование на сайте продлится до 3 марта.