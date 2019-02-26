Лондону понадобятся веские основания, чтобы отложить Brexit - Макрон

Великобритании нужны веские основания, чтобы просить об отсрочке выхода из ЕС, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на президента Франции Эмманюэля Макрона.

По словам Э.Макрона, любой запрос о переносе Brexit должен быть обоснован "четкой, перспективой по цели".

"Нам нужно не время, нам нужны решения", - отметил Э.Макрон.

Э.Макрон, выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Париже, подчеркнул, что соглашение о выходе Великобритании из ЕС "не может быть пересмотрено".

А.Меркель, в свою очередь, заявила, что, если Великобритании нужно время, то ЕС не откажет.

"Если Великобритании нужно немного больше времени, мы не откажем, но мы нацелены на...упорядоченный выход Великобритании из ЕС", - заявила канцлер.

Ранее переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье в интервью радио "Франс Инфо" заявил, что возможность упорядоченного выхода Великобритании из ЕС все еще существует.

"Я думаю, что мы можем спасти соглашение", - отметил М.Барнье.

Во вторник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала, что если британский парламент не примет сделку с Брюсселем по Brexit, то она проведет голосование, в ходе которого депутаты смогут высказаться, хотят ли они покинуть ЕС без сделки, и хотят ли они продлить сроки Brexit.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта.