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Влиятельный лейбл Берлина похвалил беларускую группу

27.02.2019 20:57 — Разное | KYKY  
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Беларуская музыка is alive and breathing: независимый лейбл Detriti Records, один из самых влиятельных и авторитетных в Берлине, выразил свои симпатии беларуской группе «Молчат дома». Информация об этом появилась на официальной странице лейбла в Facebook. 

Detriti Records уже, кстати, устраивал фестиваль new wave музыки в минском клубе – современная беларуская культура ему знакома. Как говорят источники, мероприятием лейбл остался доволен. Сейчас же он поздравил группу «Молчат дома» с тем, что их видео с альбомом «Этажи» на Youtube набрало более 500 тысяч просмотров. «Ваше будущее будет даже больше, чем блистательное», – написал лейбл. 

Кроме того, Detriti Records анонсировал завтрашнее «большие» новости о концерте беларусов, который планируется в Берлине. Не пропустите и будьте бдительны: есть подозрение, что билеты кончатся с ошеломительной скоростью. 

 
 
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Беларуская музыка is alive and breathing: независимый лейбл Detriti Records, один из самых влиятельных и авторитетных в Берлине, выразил свои симпатии беларуской группе «Молчат...
 
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