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Украина отказалась от участия в конкурсе «Евровидение-2019»

27.02.2019 21:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Украина отказалась от участия в конкурсе «Евровидение-2019»
Фото из открытых источников

В минувшую субботу, 23 февраля, в Украине прошел финал национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2019». В результате голосования зрителей и жюри путевку в Тель-Авив получила певица Анна Корсун, выступающая под сценическим псевдонимом Maruv.

Украина отказалась от участия в конкурсе «Евровидение-2019» В Беларуси определены финалисты отборочного тура на «Евровидение-2019»

Тем не менее, спустя сутки исполнительница заявила, что отказывается от участия в конкурсе. По ее словам, некоторые пункты контракта с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ) оказались неприемлемыми для певицы.

В частности, на своей странице в социальной сети девушка написала: «Я – гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я – музыкант, а не бита на политической арене».

Позднее от участия в музыкальном конкурсе последовательно отказались еще три финалиста украинского национального отбора: группы Freedom Jazz girls band, Kazka и Brunettes Shoot Blondes. После этого Украина и вовсе решила не участвовать в «Евровидении» в 2019 году.

Напомним, «Евровидение-2019» пройдет с 14 по 18 мая в Израиле. Участник от Беларуси будет объявлен 7 марта во время гала-концерта. Примечательно, что конкурсант из Украины должен был выступать в одном полуфинале с белорусским исполнителем.

 
 
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На песенный конкурс отказались ехать четыре финалиста национального отбора.
 
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