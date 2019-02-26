Украина отказалась от участия в конкурсе «Евровидение-2019»

В минувшую субботу, 23 февраля, в Украине прошел финал национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2019». В результате голосования зрителей и жюри путевку в Тель-Авив получила певица Анна Корсун, выступающая под сценическим псевдонимом Maruv.

Тем не менее, спустя сутки исполнительница заявила, что отказывается от участия в конкурсе. По ее словам, некоторые пункты контракта с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ) оказались неприемлемыми для певицы.

В частности, на своей странице в социальной сети девушка написала: «Я – гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я – музыкант, а не бита на политической арене».

Позднее от участия в музыкальном конкурсе последовательно отказались еще три финалиста украинского национального отбора: группы Freedom Jazz girls band, Kazka и Brunettes Shoot Blondes. После этого Украина и вовсе решила не участвовать в «Евровидении» в 2019 году.

Напомним, «Евровидение-2019» пройдет с 14 по 18 мая в Израиле. Участник от Беларуси будет объявлен 7 марта во время гала-концерта. Примечательно, что конкурсант из Украины должен был выступать в одном полуфинале с белорусским исполнителем.