Лукашенко проведет встречу со СМИ 1 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 марта встретится с представителями белорусских и зарубежных СМИ, общественности и экспертного сообщества, передает БЕЛТА .

«Планируется, что число участников мероприятия составит более 200 человек. В их числе не только журналисты, но и представители различных сфер – политологи, экономисты, работники реального сектора экономики, общественные объединения и конфессии», – говорится в сообщении.

Диалог главы государства с общественностью впервые прошел в феврале 2017 года. Тогда встреча продолжалась более семи часов.

Ранее Лукашенко провел совещание по информационной безопасности . По словам президента, любые войны и конфликты начинаются с противостояния в прессе.

«Пропагандировать нам особо не надо. А вести борьбу за свои принципы, поднимать имидж нашей страны – это надо. Противостоять, особенно в СМИ, атакам, которые предпринимаются на Беларусь, мы должны уметь», – заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул важность информационной безопасности в контексте СМИ и прежде всего интернета.