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Лукашенко проведет встречу со СМИ 1 марта
27.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 марта встретится с представителями белорусских и зарубежных СМИ, общественности и экспертного сообщества, передает
«Планируется, что число участников мероприятия составит более 200 человек. В их числе не только журналисты, но и представители различных сфер – политологи, экономисты, работники реального сектора экономики, общественные объединения и конфессии», – говорится в сообщении.
Диалог главы государства с общественностью впервые прошел в феврале 2017 года. Тогда встреча продолжалась более семи часов.
Ранее Лукашенко провел совещание по
«Пропагандировать нам особо не надо. А вести борьбу за свои принципы, поднимать имидж нашей страны – это надо. Противостоять, особенно в СМИ, атакам, которые предпринимаются на Беларусь, мы должны уметь», – заявил белорусский лидер.
Он подчеркнул важность информационной безопасности в контексте СМИ и прежде всего интернета.
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Планируется, что число участников мероприятия составит более 200 человек. В их числе журналисты, политологи, экономисты, представители реального сектора экономики,...
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