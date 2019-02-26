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От фермы будущего до скоростного 3D-принтера. Молодые учёные представили свои ноу-хау на конкурсе «100 идей для Беларуси»
Новости Беларуси. 20 инициатив в 10 номинациях. 27 февраля стали известны победители конкурса «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финальный отбор прошёл в ПВТ. Всего на конкурс прислали более 2 тысяч заявок.
Ферма будущего. Так можно назвать разработку Алексея. Аспирант из Гродно презентует автономную систему контроля за фермерским хозяйством.
Такие (причем, многомиллионные проекты) уже существуют в США и Японии. В Беларуси аналогов им нет.
Алексей Зайцев, участник конкурса «100 идей для Беларуси»:
А вот Сергей из Бреста – автор скоростного 3D-принтера. Устройство собрано из подручных средств. И может выполнить, скажем, коммерческий заказ на печать в мгновение ока.
Сергей Никитин, участник конкурса «100 идей для Беларуси»:
Это лишь часть из всех разработок, которые были представлены в этом году на конкурсе «100 идей для Беларуси». Проекты охватывают все сферы жизнедеятельности: от медицины да аэрокосмических технологий.
Их авторы и молодые учёные, и школьники.
Всего на конкурс было подано 2 тысячи заявок. Проекты прошли строгий отбор в регионах Беларуси и Минске. Из десятков разработок жюри сегодня выбрало 20. Это те идеи, в которых профессионалы увидели перспективу.
Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:
Дмитрий Боярович, СТВ:
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От фермы будущего до скоростного 3D-принтера. Молодые учёные представили свои ноу-хау на конкурсе «100 идей для Беларуси»
Новости Беларуси. 20 инициатив в 10 номинациях. 27 февраля стали известны победители конкурса «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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