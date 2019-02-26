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От фермы будущего до скоростного 3D-принтера. Молодые учёные представили свои ноу-хау на конкурсе «100 идей для Беларуси»

27.02.2019 22:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 20 инициатив в 10 номинациях. 27 февраля стали известны победители конкурса «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финальный отбор прошёл в ПВТ. Всего на конкурс прислали более 2 тысяч заявок.

От фермы будущего до скоростного 3D-принтера. Молодые учёные представили свои ноу-хау на конкурсе «100 идей для Беларуси»

Ферма будущего. Так можно назвать разработку Алексея. Аспирант из Гродно презентует автономную систему контроля за фермерским хозяйством.

От фермы будущего до скоростного 3D-принтера. Молодые учёные представили свои ноу-хау на конкурсе «100 идей для Беларуси»

Такие (причем, многомиллионные проекты) уже существуют в США и Японии. В Беларуси аналогов им нет.

От фермы будущего до скоростного 3D-принтера. Молодые учёные представили свои ноу-хау на конкурсе «100 идей для Беларуси»

Алексей Зайцев, участник конкурса «100 идей для Беларуси»:
Находясь в любой точке мира, можно контролировать нашу ферму. Получать данные температуры, влажности почвы, автоматически самому включать полив или автоматика будет срабатывать.

От фермы будущего до скоростного 3D-принтера. Молодые учёные представили свои ноу-хау на конкурсе «100 идей для Беларуси»

А вот Сергей из Бреста – автор скоростного 3D-принтера. Устройство собрано из подручных средств. И может выполнить, скажем, коммерческий заказ на печать в мгновение ока.

От фермы будущего до скоростного 3D-принтера. Молодые учёные представили свои ноу-хау на конкурсе «100 идей для Беларуси»

Сергей Никитин, участник конкурса «100 идей для Беларуси»:
Мы можем сделать оборудование, которое печатает на оптимальном режиме со скоростью 300 мм/сек. Можем сделать такой же принтер, но который печатает 3м/сек. Это реализуемо, все рассчитывается.

От фермы будущего до скоростного 3D-принтера. Молодые учёные представили свои ноу-хау на конкурсе «100 идей для Беларуси»

Это лишь часть из всех разработок, которые были представлены в этом году на конкурсе «100 идей для Беларуси». Проекты охватывают все сферы жизнедеятельности: от медицины да аэрокосмических технологий.

От фермы будущего до скоростного 3D-принтера. Молодые учёные представили свои ноу-хау на конкурсе «100 идей для Беларуси»

Их авторы и молодые учёные, и школьники.

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Всего на конкурс было подано 2 тысячи заявок. Проекты прошли строгий отбор в регионах Беларуси и Минске. Из десятков разработок жюри сегодня выбрало 20. Это те идеи, в которых профессионалы увидели перспективу.

От фермы будущего до скоростного 3D-принтера. Молодые учёные представили свои ноу-хау на конкурсе «100 идей для Беларуси»

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:
Мы будем стараться эти проекты дальше сопровождать. Здесь нам помогает и ГКНТ, и Министерство образования, и другие структуры. Это и возможное участие в технопарках, в инвестуикендах, в самых разных бизнес-инкубаторах.

От фермы будущего до скоростного 3D-принтера. Молодые учёные представили свои ноу-хау на конкурсе «100 идей для Беларуси»

Дмитрий Боярович, СТВ:
По решению экспертного совета лучшие 10 работ получат гранты на развитие, для них составят бизнес-планы. И в ближайшее время, возможно, внедрят в жизнь.


 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. 20 инициатив в 10 номинациях. 27 февраля стали известны победители конкурса «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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