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Почти месяц слежки. В Солигорске задержан 18-летний наркодилер
Новости Беларуси. 18-летнего закладчика психотропов задержали в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ранее он уже имел проблемы с законом, в этот раз оперативники наблюдали за ним почти месяц.
Во время операции изъято почти 30 граммов синтетики. Товар молодой наркодилер получал через хранилища. Возбуждено уголовное дело.
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Новости Беларуси. 18-летнего закладчика психотропов задержали в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ранее он уже имел проблемы с законом, в этот раз...
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