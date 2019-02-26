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Жители Минской области получили адресную соцпомощь более чем на 13 млн рублей
Новости Беларуси. Прийти на помощь. Более 40 тысяч жителей Минщины получили государственную адресную социальную помощь более чем на 13 миллионов рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Она предназначена малообеспеченным семьям и тем, кто находится в сложной жизненной ситуации. Кроме того в течение года оказывалась помощь и в натуральной форме. К примеру, продуктами питания, предметами первой необходимости, одеждой, обувью.
Всего в области работает 23 территориальных центра социального обслуживания населения. Организованы мобильные бригады помощи. На селе действуют социальные пункты.
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Новости Беларуси. Прийти на помощь. Более 40 тысяч жителей Минщины получили государственную адресную социальную помощь более чем на 13 миллионов рублей, сообщили в...
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