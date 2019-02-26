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Жители Минской области получили адресную соцпомощь более чем на 13 млн рублей

27.02.2019 21:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Прийти на помощь. Более 40 тысяч жителей Минщины получили государственную адресную социальную помощь более чем на 13 миллионов рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Она предназначена малообеспеченным семьям и тем, кто находится в сложной жизненной ситуации. Кроме того в течение года оказывалась помощь и в натуральной форме. К примеру, продуктами питания, предметами первой необходимости, одеждой, обувью.

Жители Минской области получили адресную соцпомощь более чем на 13 млн рублей

Всего в области работает 23 территориальных центра социального обслуживания населения. Организованы мобильные бригады помощи. На селе действуют социальные пункты.
 
 
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Новости Беларуси. Прийти на помощь. Более 40 тысяч жителей Минщины получили государственную адресную социальную помощь более чем на 13 миллионов рублей, сообщили в...
 
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