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Уникальная информация и неопровержимые факты. Как работают судэксперты в Беларуси?

27.02.2019 21:31 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Тонну наркотиков изъяли белорусские правоохранители из незаконного оборота за 2018 год,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальная информация и неопровержимые факты. Как работают судэксперты в Беларуси?

Как известно, дилеры продолжают использовать Беларусь в качестве транзитного коридора. Поставки запрещенных веществ в основном идут из Марокко и Афганистана в соседнюю Россию. Однако в нашей стране также было обнаружено несколько подпольных лабораторий по выращиванию марихуаны. Вместе с оперативниками в команде вот уже несколько лет работают судебные эксперты. Это позволяет держать высокую планку раскрываемости.

Уникальная информация и неопровержимые факты. Как работают судэксперты в Беларуси?

Этот наркотик был изъят оперативниками в одном из столичных коттеджей. Вариантов что это – масса. Эксперт исследует его в специальном защитном костюме, очках, маске и перчатках. Все должно быть стерильно. Если не вдаваться в детали, процесс простой. Товар взвешивают, разводят в специальном растворе, помещают в центрифугу, а уже после вещество изучает специальный прибор.

Уникальная информация и неопровержимые факты. Как работают судэксперты в Беларуси?

Александр Лучонок, СТВ:
Для экспресс-анализа эксперты использует этот аппарат. Комплекс позволяет, всего за 40 минут определить содержание известного или неизвестного наркотика. При этом исследоваться могут абсолютно любые вещества. Например, в этом пакете специалисты обнаружили особо опасный психотроп.

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Наркотики проверяют даже партиями. На этот случай лаборатории работают сутками. Ведь срок экспертизы – вопрос, цена которого, порой, самая дорогая.

Уникальная информация и неопровержимые факты. Как работают судэксперты в Беларуси?

Юрий Синькевич, начальник управления судебно-химических экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Сейчас в данный момент прорабатывается вопрос о приобретении многофункционального комплекса, высокоэффективного жидкостного хроматографа с детектором высокого разрешения. Именно для обнаружения нанограммовых количеств в биологических образцах. В основном это – кровь, моча.

Уникальная информация и неопровержимые факты. Как работают судэксперты в Беларуси?

Но дело здесь не только в оборудовании – в людях. Эксперты, можно сказать, работают на опережение. Даже если новый наркотик появился в тысячах километрах от Беларуси, он уже, как правило, в разработке комитета.

Уникальная информация и неопровержимые факты. Как работают судэксперты в Беларуси?

Николай Сасункевич, начальник управления физико-химических и взрывотехнических экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
В качестве кандидатов для приема на службу в Государственный комитет судебных экспертиз нами отбираются выпускники вузов с химическим образованием. Кандидат проходит специальную переподготовку в нашем институте переподготовки повышения квалификации. По окончании всех мероприятий дается экзамен на право самостоятельного проведения судебных экспертиз.

Уникальная информация и неопровержимые факты. Как работают судэксперты в Беларуси?

В лабораториях комитета проводят около 160 различных исследований. Здесь, например, изучают металлы, сплавы и следы выстрелов. Работа оптимизирована. Новые методы апробируются в конкретном деле. По щепкам можно определить незаконную вырубку, останки животных приведут к браконьеру, а формула нефтепродукта детонирует на виновника. Доказать причастность к криминалу сегодня можно не только по отпечаткам пальцев, почерку или голосу.

Уникальная информация и неопровержимые факты. Как работают судэксперты в Беларуси?

Анна Жданова, официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Например, в настоящее время Государственный комитет совместно с Институтом генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси участвует в проведении научных разработок по ДНК-идентификации внешности человека, который позволит по генотипу устанавливать, например, цвет волос или глаз.

Уникальная информация и неопровержимые факты. Как работают судэксперты в Беларуси?

Передовой опыт белорусских экспертов сегодня активно изучают их зарубежные коллеги. И неспроста. Что уж говорить, лучше скажут цифры. В 2018 году благодаря работе этих специалистов удалось раскрыть более 20 тысяч преступлений. Экспертные заключения дел, словно пазл: улики, уникальная информация и неопровержимые факты, которые, во многом и ставят точку в судебном процессе.
 
 
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Новости Беларуси. Тонну наркотиков изъяли белорусские правоохранители из незаконного оборота за 2018 год,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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