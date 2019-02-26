Проведены мониторинги субъектов хозяйствования

Ганцевичский РОЧС провел мониторинги субъектов хозяйствования.
Мониторинги проведены на следующих объектах:
— ОАО «Рыбхоз «Локтыши» (руководитель Шуст С.В.);
— ЧУП «ГЕЛОдрев» (руководитель Буяновский А.П.);
— ЧУСП «ОЛЕстильстройка» (Пищ М.Т.);
— ООО «ГанцевичиДревСтрой» (руководитель – Шульга А.В.);
— ООО «Горск» (руководитель – Гладкий В.В.);
— автостанция «Ганцевичи» участка «Ганцевичи» филиала «Автомобильный парк №10 г. Лунинца» (руководитель – Кулащик В.Ф.);
— гостиница «Журавушка» КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ» (руководитель — Голяк А.Ф.);
— железнодорожная станция «Ганцевичи» УП «Барановичское отделение белорусской железной дороги» (руководитель – Сидорович Н.О.);
— лицензиат Департамент охраны МВД Республики Беларусь (Ганцевичское отделение) – (руководитель – Курилик В.А.);
— лицензиат УП «Барановичский комбинат противопожарных работ» РГОО «БДПО» (руководитель – Копытник Н.Н.);
— лицензиат ОДО «БрестТехСервис» (руководитель –мМартынюк Ю.А.);
— лицензиат УП «Барановичское отделение белорусской железной дороги» (руководитель – Чепелов С.В.).
В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:
- допускается курение не в специально отведенном месте в ООО «ГанцевичиДревСтрой»;
- не проводится плановый контроль качества технического обслуживания системы пожарной сигнализации (далее – СПС) лицензиатом УП «Барановичский комбинат противопожарных работ» РГОО «БДПО» в здании гостиницы «Журавушка» КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ»;
- не проведено технического освидетельствования системы лицензиатом УП «Барановичский комбинат противопожарных работ» РГОО «БДПО» в здании гостиницы «Журавушка» КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ»;
- не обеспечено достаточное количество первичных средств пожаротушения (огнетушители) на следующих объектах: ЧУСП «ОЛЕстильстройка», гостиница «Журавушка» КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ», ООО «Горск», ООО «ГанцевичиДревСтрой»;
- допускается эксплуатирование электроприборов не в соответствии с эксплуатационной документацией на следующих объектах: ЧУСП «ОЛЕстильстройка», ОАО «Рыбхоз «Локтыши»;
- в столярном цеху не проведена очистка от горючей пыли строительных конструкций и технологического оборудования в ОАО «Рыбхоз «Локтыши»;
- не обеспечена возможность применения в любую пору года наружного противопожарного водоснабжения (водонапорной башни) в ОАО «Рыбхоз «Локтыши»;
- не проведен противопожарный инструктаж с работниками на следующих объектах: ОАО «Рыбхоз «Локтыши», ЧУСП «ОЛЕстильстройка»;
- инструкция по пожарной безопасности разработана не в соответствии с ТНПА на следующих объектах: ОАО «Рыбхоз «Локтыши», ЧУП «ГЕЛОдрев», ЧУСП «ОЛЕстильстройка», гостиница «Журавушка» КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ»,ООО «Горск», автостанция «Ганцевичи» участка «Ганцевичи» филиала «Автомобильный парк №10 г. Лунинца»;
- имеющийся план эвакуации не соответствует требованиям на следующих объектах: ЧУП «ГЕЛОдрев», ЧУСП «ОЛЕстильстройка», гостиница «Журавушка» КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ», ООО «Горск», железнодорожная станция «Ганцевичи», УП «Барановичское отделение белорусской железной дороги», автостанция «Ганцевичи» участка «Ганцевичи» филиала «Автомобильный парк №10 г. Лунинца»;
- в здании допускается эксплуатация отопительного прибора не промышленного (не заводского) изготовления в ЧУП «ГЕЛОдрев»;
- допускается сушка вещей, дров непосредственно вплотную к отопительной печи на следующих объектах: ЧУСП «ОЛЕстильстройка», ООО «Горск»;
- помещения используются не в соответствии с проектной документацией на следующих объектах: ЧУСП «ОЛЕстильстройка», ООО «Горск», ООО «ГанцевичиДревСтрой», автостанция «Ганцевичи» участка «Ганцевичи» филиала «Автомобильный парк №10 г. Лунинца»;
- замки на дверях, расположенных на путях эвакуации не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа на следующих объектах: гостиница «Журавушка» КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ», ООО «Горск», автостанция «Ганцевичи» участка «Ганцевичи» филиала «Автомобильный парк №10 г. Лунинца»;
- не организована подготовка работников по программам ПТМ на следующих объектах: ЧУСП «ОЛЕстильстройка», ООО «Горск», железнодорожная станция «Ганцевичи» УП «Барановичское отделение белорусской железной дороги», автостанция «Ганцевичи» участка «Ганцевичи» филиала «Автомобильный парк №10 г. Лунинца».При мониторинге лицензиата Департамент охраны МВД Республики Беларусь (Ганцевичское отделение) на объектах ООО «Горск», лицензиата ОДО «БрестТехСервис» на объекте филиал «Берестейский пекарь» Ганцевичский хлебозавод, лицензиата УП «Барановичское отделение белорусской железной дороги» на железнодорожной станции «Ганцевичи» нарушений ТНПА не выявлено.
Руководителям субъектов хозяйствования, на которых выявлены нарушения, направлены рекомендации.
Ганцевичский РОЧС.