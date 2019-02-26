Проведены мониторинги субъектов хозяйствования

Ганцевичский РОЧС провел мониторинги субъектов хозяйствования.

Мониторинги проведены на следующих объектах:

— ОАО «Рыбхоз «Локтыши» (руководитель Шуст С.В.);

— ЧУП «ГЕЛОдрев» (руководитель Буяновский А.П.);

— ЧУСП «ОЛЕстильстройка» (Пищ М.Т.);

— ООО «ГанцевичиДревСтрой» (руководитель – Шульга А.В.);

— ООО «Горск» (руководитель – Гладкий В.В.);

— автостанция «Ганцевичи» участка «Ганцевичи» филиала «Автомобильный парк №10 г. Лунинца» (руководитель – Кулащик В.Ф.);

— гостиница «Журавушка» КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ» (руководитель — Голяк А.Ф.);

— железнодорожная станция «Ганцевичи» УП «Барановичское отделение белорусской железной дороги» (руководитель – Сидорович Н.О.);

— лицензиат Департамент охраны МВД Республики Беларусь (Ганцевичское отделение) – (руководитель – Курилик В.А.);

— лицензиат УП «Барановичский комбинат противопожарных работ» РГОО «БДПО» (руководитель – Копытник Н.Н.);

— лицензиат ОДО «БрестТехСервис» (руководитель –мМартынюк Ю.А.);

— лицензиат УП «Барановичское отделение белорусской железной дороги» (руководитель – Чепелов С.В.).

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

допускается курение не в специально отведенном месте в ООО «ГанцевичиДревСтрой»;

не проводится плановый контроль качества технического обслуживания системы пожарной сигнализации (далее – СПС) лицензиатом УП «Барановичский комбинат противопожарных работ» РГОО «БДПО» в здании гостиницы «Журавушка» КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ»;

не проведено технического освидетельствования системы лицензиатом УП «Барановичский комбинат противопожарных работ» РГОО «БДПО» в здании гостиницы «Журавушка» КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ»;

не обеспечено достаточное количество первичных средств пожаротушения (огнетушители) на следующих объектах: ЧУСП «ОЛЕстильстройка», гостиница «Журавушка» КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ», ООО «Горск», ООО «ГанцевичиДревСтрой»;

допускается эксплуатирование электроприборов не в соответствии с эксплуатационной документацией на следующих объектах: ЧУСП «ОЛЕстильстройка», ОАО «Рыбхоз «Локтыши»;

в столярном цеху не проведена очистка от горючей пыли строительных конструкций и технологического оборудования в ОАО «Рыбхоз «Локтыши»;

не обеспечена возможность применения в любую пору года наружного противопожарного водоснабжения (водонапорной башни) в ОАО «Рыбхоз «Локтыши»;

не проведен противопожарный инструктаж с работниками на следующих объектах: ОАО «Рыбхоз «Локтыши», ЧУСП «ОЛЕстильстройка»;

инструкция по пожарной безопасности разработана не в соответствии с ТНПА на следующих объектах: ОАО «Рыбхоз «Локтыши», ЧУП «ГЕЛОдрев», ЧУСП «ОЛЕстильстройка», гостиница «Журавушка» КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ»,ООО «Горск», автостанция «Ганцевичи» участка «Ганцевичи» филиала «Автомобильный парк №10 г. Лунинца»;

имеющийся план эвакуации не соответствует требованиям на следующих объектах: ЧУП «ГЕЛОдрев», ЧУСП «ОЛЕстильстройка», гостиница «Журавушка» КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ», ООО «Горск», железнодорожная станция «Ганцевичи», УП «Барановичское отделение белорусской железной дороги», автостанция «Ганцевичи» участка «Ганцевичи» филиала «Автомобильный парк №10 г. Лунинца»;

в здании допускается эксплуатация отопительного прибора не промышленного (не заводского) изготовления в ЧУП «ГЕЛОдрев»;

допускается сушка вещей, дров непосредственно вплотную к отопительной печи на следующих объектах: ЧУСП «ОЛЕстильстройка», ООО «Горск»;

помещения используются не в соответствии с проектной документацией на следующих объектах: ЧУСП «ОЛЕстильстройка», ООО «Горск», ООО «ГанцевичиДревСтрой», автостанция «Ганцевичи» участка «Ганцевичи» филиала «Автомобильный парк №10 г. Лунинца»;

замки на дверях, расположенных на путях эвакуации не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа на следующих объектах: гостиница «Журавушка» КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ», ООО «Горск», автостанция «Ганцевичи» участка «Ганцевичи» филиала «Автомобильный парк №10 г. Лунинца»;