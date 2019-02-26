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Обзор на 360. Зачем студентов БГТУ учат управлять беспилотником?
Новости Беларуси. В Белорусском технологическом университете отныне будут готовить специалистов по управлению беспилотниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Курсы проходят в 4 этапа, а по окончании выдают специальный сертификат. Для чего это нужно белорусам?
Кристина Федорович, СТВ:
Конечно, управлять такой птичкой – дело далеко не из простых. Отныне БГТУ готовит специалистов, которые будут на ты с беспилотниками.
Евгений Россоха, заведующий кафедрой организации производства и экономики недвижимости БГТУ:
Тот, кто крепко стоит на земле, но смотрит на всех свысока, должен знать в этом устройстве все вплоть до винтика. С ног до головы эта железная птица напичкана электроникой.
Поднимается на высоту полтысячи метров и способна разглядеть даже номер авто. Однако 70% успеха – правильная обработка уже полученных данных.
Красивая картинка – это, конечно, наша телевизионная привилегия. Но так называемые дроны придумали не только для этого. Взять, к примеру, земледелие. Прогноз точнее, чем у агронома. Взгляд сверху отвечает и за мониторинг техники, и за состояние территорий. Все данные о почвах тут же обрабатывают и оперативно принимают решения. Так, к 2025 году общая экономическая эффективность достигнет порядка 82 миллиардов долларов.
Принцип высоко сижу - далеко гляжу на руку и спасателям. Дроны – виртуальные глаза и уши, которым под силу попасть в труднопроходимые места и экономить время поиска. Так, МЧС может оперативно среагировать на любой случай. Более того, уже сегодня практикуют доставку жизненно необходимых медикаментов. Так, например, в Австрии дронами экстренно отправляют дефибрилляторы людям с сердечным приступом.
Глеб Бондарик, заместитель председателя Белорусской федерации беспилотной авиации:
Коптер-курьер совсем скоро будет в деле и в Беларуси. Голубиная почта возвращается в моду. Только птичка ныне железная. В планах – доставка почтовых отправлений прямиком на крыле дрона.
Глеб Бондарик:
Охрана границ, обзор на 360 знаковых событий, защита животных, атмосферы и помощь фермерам. Пилот беспилотника, уж простите за уместную тавтологию, должен быть готов ко всему. Коптеры с белорусской пропиской на прилавках уже не первый год, так вот и с управлением теперь проблем явно не будет.
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Новости Беларуси. В Белорусском технологическом университете отныне будут готовить специалистов по управлению беспилотниками, сообщили в программе Новости «24...
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